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Шендерович: "Лукашенко, конечно, поумнее всех будет, как выясняется"

14.04.2019 14:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публицист — об очередном белорусско-российском яблочно-нефтяном споре.



В интервью на Эхо Москвы Виктор Шендерович высказался по поводу последствий конфликта.

Предлагаем отрывок беседы:

― Беларусь повышает цены на прокачку российской нефти, а Россия запрещает белорусские яблоки и груши.

― Замечательно.

― Что с этим всем будет? Какая будет судьба у Лукашенко?

― Всех перехитрит. Послушайте, Лукашенко, конечно, поумнее всех будет, как выясняется.

― Вообще всех?

― Как ни удивительно. По крайней мере…

― Я вижу в ваших глазах восхищение.

― Свое уникальное преимущество геополитическое, вот это нахождение между Россией и Западом он использует гениально. Он как та избушка поворачивается то к лесу передом, сюда задом. То наоборот. Он все время вертится. Он все время шантажирует Запад тем, что просто примкнет к Путину. А Путина – тем, что сейчас вообще уйдет на свободу.

― Но сколько можно рисковать? Это же риск.

― Он ничем не рискует.

― После Крыма, по-моему, все как-то напряглись чуть-чуть.

― У Путина нет ресурса военного захватывать Беларусь. И там совсем-совсем не Донбасс и не Крым. Вот совсем-совсем.


― В чем принципиальное отличие? Если танковые клинья могут ходить по Донбассу, почему не могут ходить в Гомельской области?

― Думаю, что нет такого ресурса. И внутренне все-таки 20 лет некоторого другого самосознания, вот недавно меня впустили в Минск к моему удивлению пару раз.

― Стало лучше?

― Да. Пообщался. Нет, я с людьми пообщался. Там конечно такой внешне «совок». Но все-таки ощущение отдельности укоренилось и существует. Под нашу задницу особенно никому не хочется. Лукашенко тоже. И он все время играет в эту игру. Ему не хочется становиться 90-м губернатором, с которым можно сделать все, что угодно. И он не собирается это делать, разумеется. А вот шантажировать нас разворотом на Запад и шантажировать Запад разворотом к нам – он будет всегда. И он делает очень успешно. И очень талантливо. Он прирожденный популист, блестящий демагог. Блестящий популист. В очередной раз он продемонст ровал свои возможности».

 
Теги: Минск
 
 
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Публицист — об очередном белорусско-российском яблочно-нефтяном споре.
 
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