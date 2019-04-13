







Эхо Москв ы Виктор Шендерович высказался по поводу последствий конфликта. В интервью наы Виктор Шендерович высказался по поводу последствий конфликта.





Предлагаем отрывок беседы:





― Беларусь повышает цены на прокачку российской нефти, а Россия запрещает белорусские яблоки и груши.





― Замечательно.





― Что с этим всем будет? Какая будет судьба у Лукашенко?





― Всех перехитрит. Послушайте, Лукашенко, конечно, поумнее всех будет, как выясняется.





― Вообще всех?





― Как ни удивительно. По крайней мере…





― Я вижу в ваших глазах восхищение.





― Свое уникальное преимущество геополитическое, вот это нахождение между Россией и Западом он использует гениально. Он как та избушка поворачивается то к лесу передом, сюда задом. То наоборот. Он все время вертится. Он все время шантажирует Запад тем, что просто примкнет к Путину. А Путина – тем, что сейчас вообще уйдет на свободу.





― Но сколько можно рисковать? Это же риск.





― Он ничем не рискует.





― После Крыма, по-моему, все как-то напряглись чуть-чуть.





― У Путина нет ресурса военного захватывать Беларусь. И там совсем-совсем не Донбасс и не Крым. Вот совсем-совсем.









― В чем принципиальное отличие? Если танковые клинья могут ходить по Донбассу, почему не могут ходить в Гомельской области?





― Думаю, что нет такого ресурса. И внутренне все-таки 20 лет некоторого другого самосознания, вот недавно меня впустили в Минск к моему удивлению пару раз.





― Стало лучше?





― Да. Пообщался. Нет, я с людьми пообщался. Там конечно такой внешне «совок». Но все-таки ощущение отдельности укоренилось и существует. Под нашу задницу особенно никому не хочется. Лукашенко тоже. И он все время играет в эту игру. Ему не хочется становиться 90-м губернатором, с которым можно сделать все, что угодно. И он не собирается это делать, разумеется. А вот шантажировать нас разворотом на Запад и шантажировать Запад разворотом к нам – он будет всегда. И он делает очень успешно. И очень талантливо. Он прирожденный популист, блестящий демагог. Блестящий популист. В очередной раз он продемонст ровал свои возможности».