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Шендерович: "Лукашенко, конечно, поумнее всех будет, как выясняется"
Источник материала: Партизан
Публицист — об очередном белорусско-российском яблочно-нефтяном споре.
В интервью на
Предлагаем отрывок беседы:
― Беларусь повышает цены на прокачку российской нефти, а Россия запрещает белорусские яблоки и груши.
― Замечательно.
― Что с этим всем будет? Какая будет судьба у Лукашенко?
― Всех перехитрит. Послушайте, Лукашенко, конечно, поумнее всех будет, как выясняется.
― Вообще всех?
― Как ни удивительно. По крайней мере…
― Я вижу в ваших глазах восхищение.
― Свое уникальное преимущество геополитическое, вот это нахождение между Россией и Западом он использует гениально. Он как та избушка поворачивается то к лесу передом, сюда задом. То наоборот. Он все время вертится. Он все время шантажирует Запад тем, что просто примкнет к Путину. А Путина – тем, что сейчас вообще уйдет на свободу.
― Но сколько можно рисковать? Это же риск.
― Он ничем не рискует.
― После Крыма, по-моему, все как-то напряглись чуть-чуть.
― У Путина нет ресурса военного захватывать Беларусь. И там совсем-совсем не Донбасс и не Крым. Вот совсем-совсем.
― В чем принципиальное отличие? Если танковые клинья могут ходить по Донбассу, почему не могут ходить в Гомельской области?
― Думаю, что нет такого ресурса. И внутренне все-таки 20 лет некоторого другого самосознания, вот недавно меня впустили в Минск к моему удивлению пару раз.
― Стало лучше?
― Да. Пообщался. Нет, я с людьми пообщался. Там конечно такой внешне «совок». Но все-таки ощущение отдельности укоренилось и существует. Под нашу задницу особенно никому не хочется. Лукашенко тоже. И он все время играет в эту игру. Ему не хочется становиться 90-м губернатором, с которым можно сделать все, что угодно. И он не собирается это делать, разумеется. А вот шантажировать нас разворотом на Запад и шантажировать Запад разворотом к нам – он будет всегда. И он делает очень успешно. И очень талантливо. Он прирожденный популист, блестящий демагог. Блестящий популист. В очередной раз он продемонст ровал свои возможности».
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Публицист — об очередном белорусско-российском яблочно-нефтяном споре.
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