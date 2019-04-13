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Андрей Арямнов: печально осознавать, что штангу не включили в программу Европейских игр. Без нас они будут грустными

14.04.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов в беседе с корреспондентом "ПБ" Григорием Трофименковым выразил сожаление по поводу невключения тяжелой атлетики в программу II Европейских игр в Минске.

- Учитывая жесточайшую внутреннюю конкуренцию и наличие только одной олимпийской лицензии у мужчин, поступают ли приглашения из других стран о смене гражданства? Тем более "заявочки" обещал кинуть…

- Регламент такой, что, если ты выступаешь в течение олимпийского цикла за одну сборную, на Олимпиаде не можешь представлять другую. Так что о Токио-2020 здесь речи быть не может. А вообще… Вы же видите, какой тяжелоатлетический фурор произвела наша команда. Хотел бы немного раскритиковать положение вещей в Беларуси и тех, кто формировал программу Европиады. Этих медалей, которые мы бы наверняка завоевали и в Минске, будет очень не хватать. Печально осознавать, что штангу не включили в Европиаду. Без нас она будет очень грустной. Рассчитываю, что эта серьезная ошибка скоро будет исправлена, и мы накажем всех, кто пытается противостоять белорусской сборной.


 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов в беседе с корреспондентом "ПБ" Григорием Трофименковым выразил сожаление по поводу невключения тяжелой атлетики в...
 
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