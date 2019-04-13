Андрей Арямнов: печально осознавать, что штангу не включили в программу Европейских игр. Без нас они будут грустными

- Учитывая жесточайшую внутреннюю конкуренцию и наличие только одной олимпийской лицензии у мужчин, поступают ли приглашения из других стран о смене гражданства? Тем более "заявочки" обещал кинуть…





- Регламент такой, что, если ты выступаешь в течение олимпийского цикла за одну сборную, на Олимпиаде не можешь представлять другую. Так что о Токио-2020 здесь речи быть не может. А вообще… Вы же видите, какой тяжелоатлетический фурор произвела наша команда. Хотел бы немного раскритиковать положение вещей в Беларуси и тех, кто формировал программу Европиады. Этих медалей, которые мы бы наверняка завоевали и в Минске, будет очень не хватать. Печально осознавать, что штангу не включили в Европиаду. Без нас она будет очень грустной. Рассчитываю, что эта серьезная ошибка скоро будет исправлена, и мы накажем всех, кто пытается противостоять белорусской сборной.



