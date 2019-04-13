Эксперимент: власти убеждены, что 450 рублей в месяц хватает на жизнь, так ли это на самом деле?

FINANCE.TUT.BY решила провести эксперимент и проверить, реально ли прожить месяц на минимальный потребительский бюджет и действительно ли он может покрыть все самые необходимые расходы. Эксперимент начинается сегодня, 12 апреля, и закончится 12 мая. Журналисткарешила провести эксперимент и проверить, реально ли прожить месяц на минимальный потребительский бюджет и действительно ли он может покрыть все самые необходимые расходы. Эксперимент начинается сегодня, 12 апреля, и закончится 12 мая.





Размер БПМ меняется ежеквартально и рассчитывается исходя из средних цен на различные блага цивилизации последнего месяца квартала. Для трудоспособного населения этот показатель составляет 451 рубль, пенсионеров — 354 рубля, для студентов — 334 рубля. Самую скудную сумму выделили детям до 3 лет — 284 рубля. Детям от 3 до шести лет — 374 рубля, от 6 до 18 — 382. Для одного члена семьи из 4 человек отвели 351 рубль в месяц, а на одного человека молодой семьи из 3 человек — 382 рубля.





Минимальный потребительский бюджет (МПБ) не нужно путать с бюджетом прожиточного минимума (БПМ).





Бюджет прожиточного минимума — это сумма, на которую можно купить набор товаров и услуг, позволяющий сохранить здоровье человека. Проще говоря, не позволит умереть с голоду. А минимальный потребительский бюджет — это расходы людей на набор товаров и услуг, которого, по мнению чиновников, достаточно для того, чтобы удовлетворить не только физиологические, но социальные и культурные потребности некого усредненного человека с поправкой на его трудоспособность, возраст и семейное положение.





Я пока не пенсионерка, уже не студентка, семьей еще не обзавелась. Значит, лучше всего подпадаю под определение "трудоспособный человек" и буду жить месяц на 451 рубль.





Оговорюсь сразу: аренду квартиры, в которой я живу, из этих денег я оплачивать не буду. Если бы мой реальный доход составлял 451 рубль, то я бы просто не жила в Минске , а уехала бы в родной город к родителям. То же касается и расходов на питание собаки: на корм трачу около 110 рублей в месяц. С зарплатой, равной МПБ, я бы не заводила не только собаку, но и кота. Да и вообще такие траты, как и строительство, покупка жилья и многое другое, в смету не заложены. Чиновники четко определили, какой процент от суммы МПБ мы должны тратить на те или иные продукты или вещи.





На концерты и театр — 6,3 рубля в месяц













Такие суммы у меня получились. Больше всего меня как человека с кучей хобби и не относящегося к домоседам «порадовали» суммы, которые отводятся на культурные мероприятия и отдых, — 6,3 рубля.

На эти деньги я могу купить самый дешевый билет — на балкон в Купаловский театр или сходить на одну постановку в Театр кукол. Такой суммы может хватить на поход в кино, но не в любой кинотеатр, далеко не на любой фильм и, скорее всего, на дневной сеанс. А вот в Национальный художественный музей, к примеру, попасть не получится: входной билет для взрослого стоит 8 рублей. Про мастер-классы по рисованию или кулинарии, которые я люблю посещать, с такими доходами вообще придется забыть. Потому что самый дешевый стоит 25−30 рублей. Ну а если запланировать поездку хотя бы на один день в Мирский и Несвижский замки, не говоря уже про заграницу, копить придется год, не посещая ни кино, ни театры. Тур с входными билетами стоит 70 — 80 рублей. Те, кто сейчас подумал, что на машине дешевле, забудьте: машины у вас нет, как и топлива для нее. Эта роскошь не заложена в минимальный потребительский бюджет.

Кстати, в инструкции Минтруда, по которой формируется МПБ, прописано, что «в культурно-просветительские мероприятия и отдых включаются посещения (прошу заметить, во множественном числе) театров, концертов, цирков, музеев, кинотеатров, дискотек, прокат спортинвентаря, покупка периодических печатных изданий». Пожалуй, 6,3 рубля хватит только на последнее.



Коммуналка должна уложиться в 37 рублей Смешная сумма отводится и на лекарства с предметами гигиены — 10,8 рубля. Если купить бутылку самого дешевого шампуня рубля за 3, пару кусков мыла по 50 копеек, зубную пасту даже за 2 рубля и рулон туалетной бумаги, то в случае болезни я смогу раскошелиться только на капли от насморка и пластинку жаропонижающих таблеток отечественного производства. Вдобавок месяц мне придется ходить в очках: линзы, которые в моем случае стоят 16 рублей на 14 дней, ближайший месяц мне будут не по карману. Интересно, а как быть, если у человека есть хронические заболевания, которые требуют постоянного приема дорогостоящих импортных лекарств?

Есть вопросы и по коммуналке. Даже если я отключу все электроприборы, в том числе и холодильник (зачем он мне, с таким доходом класть туда все равно особо нечего), буду сидеть в темноте и ходить грязной, в 37,4 рубля на ЖКУ за "однушку" я не уложусь. За февраль пришел счет на 58 с лишним рублей. И это без учета электричества.

550 граммов свинины, 180 сыра и 2 кило сахара на 30 дней Поговорим о еде. На нее МПБ отводит аж 48,6%, или 219,1 рубля. Можно было бы растеряться, не зная, на что же потратить такую кучу денег. Но в Минтруда и Минздраве о нас позаботились — прописали, что мы должны съедать за месяц на эту сумму.









Нормы продуктов на месяц для женщины

Вот так должен выглядеть мой продуктовый набор на месяц. Что сразу бросилось в глаза — обилие картошки в меню: 8,5 кило на месяц. Это хорошо, ее я люблю. Но есть ее придется, похоже, с хлебом, коего в моей месячной продуктовой корзине целых 8 кило. При грубых подсчетах это 300 граммов в день. Для сравнения: половина буханки «Водара» весит 430 граммов.

А вот крупами мой стол изобиловать не будет. Овсянки и перловки мне дано всего по 120 граммов, гречки — 150, 90 граммов пшеницы и 300 граммов риса. Если учесть, что на одну порцию каши нужно примерно 80 граммов крупы, то у меня этого примерно на 10 раз поесть.













К счастью, овощей в списке немало: капусты — 1,8 килограмма, моркови — 1,2 килограмма, 300 граммов зелени, по 1,3 килограмма помидоров с огурцами и 1,2 килограмма других овощей. Еще продуктовый набор предусматривает 1,2 килограмма свеклы, но у меня с ней с детства сложные отношения, придется чем-нибудь заменить. Есть и плохая новость : для помидоров и огурцов сейчас не сезон, поэтому стоят они дорого и в мой скромный бюджет могут просто не вписаться.

А вот «молочки», по моим меркам, маловато, если учитывать, что 50% моего привычного рациона составляет именно она. Творог ем каждый день, йогурты, сыр, сметану — чуть реже. Теперь же у меня на месяц всего 1 килограмм творога (150 граммов из которого я съела сегодня утром), 400 граммов сметаны, 5,5 литра молока, 180 граммов сыра и почти 5 кило кисломолочных продуктов.

Рыбы — свежей и соленой, курицы, свинины, говядины и колбасы мне рекомендовано в сумме съесть 5,3 кило. Это не так уж и мало, по 170 граммов в день. Даже в обычной жизни, то есть вне эксперимента, я столько не употребляю.













Удивило количество сахара и соли. Сахара отпущено почти 2 кило на месяц, а соли — 240 граммов. Это притом что ВОЗ рекомендует есть ее не больше 5 граммов в день. В списке даже есть сладости, фрукты и соки. Минус — в нем нет кофе. Хорошо, что на работе он есть, и бесплатный. «Убило» наличие в списке маргарина, который вообще считается вредным для здоровья.

И все это выглядит очень оптимистично: если всем этим питаться, голодной не останусь, пока не вспоминаешь, что по деньгам нужно вписаться в 219 рублей. Еще одна загвоздка — в бюджет заложены продукты по граммам, исходя из прописанной весовки рассчитана сумма. Но в магазине я не могу сказать, чтоб мне отсыпали 150 граммов гречки, платить придется за всю пачку.

Трусы раз в квартал и сапоги на 3 года На одежду, белье и обувь в месяц я могу потратить 86,1 рубля. И здесь тоже Минтруда нам подсказывает, чего и в каком количестве купить, а также сколько это все по времени носить. Весь гардероб перечислять не буду, приведу пару примеров. Чиновники думают, что у женщины в арсенале должно быть 3 бюстгальтера и носить она их должна 3 года. Все сразу или по одному в год — это уже на ее усмотрение. А вот трусов ей нужно чуть больше — четверо на год. Можно покупать раз в квартал. Зимнее пальто или куртку она должна носить 4 года, ботинки или сапоги — 3 года. Не забыли в министерстве и про носовые платки: их на 2 года можно купить аж 5 штук.







