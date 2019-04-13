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В Вербное воскресенье католикам Беларуси рассказали о новом сносе крестов в Куропатах
Источник материала: Партизан
Информация прозвучала на богослужении в Красном костеле.
Католики сегодня отмечают вербное воскресенье. Во время службы, проходящей сейчас в минском костеле св. Симона и Елены вновь прозвучала информация об уничтожении крестов в Куропатах, сообщает
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.
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Информация прозвучала на богослужении в Красном костеле.
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