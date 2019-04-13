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В Вербное воскресенье католикам Беларуси рассказали о новом сносе крестов в Куропатах

14.04.2019 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация прозвучала на богослужении в Красном костеле.

Католики сегодня отмечают вербное воскресенье. Во время службы, проходящей сейчас в минском костеле св. Симона и Елены вновь прозвучала информация об уничтожении крестов в Куропатах, сообщает «Баста».

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.


12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.

 
 
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