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Под Жлобином в куче мусора нашли обгоревшее тело пенсионера

14.04.2019 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Жлобином в куче тлеющего мусора нашли обгоревший труп пенсионера. Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 13 апреля спасатели нашли тело 74-летнего мужчины, когда приехали тушить горящую траву в овраге у реки Днепр возле городского поселка Стрешин.

Труп пенсионера лежал на склоне в куче мусора. Оказалось, что пенсионер вырубал ветви кустарника для хозяйственных нужд на склоне оврага. Спускаясь, он оступился, упал, потерял сознание и скатился в тлеющий мусор.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.
 
 
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Под Жлобином в куче тлеющего мусора нашли обгоревший труп пенсионера. Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 13 апреля спасатели нашли тело 74-летнего...
 
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