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Мать солдата: Мой сын в реанимации, что с ним случилось — непонятно

14.04.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЧП случилось в 120-й отдельной механизированной бригаде (Уручье).



Минчанке Наталине Макоед позвонили вчера днем и сообщили, что ее сын Андрей, служивший связистом в 120-й отдельной механизированной бригаде (Уручье), попал в госпиталь. Когда женщина прибыла туда, выяснилось. что солдат введен в состояние искусственной комы, у него серьезные внутренние повреждения. По предварительной информации, Андрей упал с высоты. При каких обстоятельствах — Наталина не знает, сообщает onliner.by.

Женщина только что вернулась из госпиталя, где врачи спасают молодого человека.

— Толком никто ничего мне не рассказывает, — говорит Наталина. — Вроде бы это было падение с 4-го этажа казармы. Произошло это около 9 утра, я узнала от моего племянника, который позвонил в 12:41. Вчера ко мне домой приезжал командир, я уж не знаю, кто он, как зовут, — не до того. Извинялся — и все. Сказал только. что никто не знает, что произошло: падение с высоты — и все.


Мама солдата не исключает, что Андрея столкнули. Говорит, предпосылок к чему-то дурному абсолютно не было:

— У нас хорошая семья, у сына есть девушка, с ней тоже отличные отношения. Сам он спокойный. уравновешенный. Призвали его прошлой осенью, служил нормально... Каждые выходные мы приезжали к Андрею в часть, живем неподалеку. А в этот раз он готовился к увольнению в воскресенье... Знаю, что вчера он стоял в наряде, был в парадной форме.

В пресс-службе МО подтвердили, что 13 апреля около 9:30 в 120-й ОМБр травмирован молодой солдат. Известно, что парня, лежащего на газоне, нашли сослуживцы. Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняет обстоятельства получения травмы.

 
 
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ЧП случилось в 120-й отдельной механизированной бригаде (Уручье).
 
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