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В Бресте проходят митинг и шествие против аккумуляторного завода

14.04.2019 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодняшняя акция - самая массовая в Бресте со времен «тунеядских» протестов. Около 500 участников.

В Бресте проходят митинг и шествие против аккумуляторного завода
В полдень 14 апреля на площади Ленина в Бресте началось традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода, которое через полчаса переросло в митинг, сообщает «Брестская газета»


13.40 Снова попытки задержания участников марша. Брестчане отбивают еще двух активистов от омоновцев. Уже задержаны Александр Кабанов и Дмитрий Бекалюк. Пока неизвестна судьба Татьяны Фесиковой и Ирины Селицкой, которые были вызваны в РУВД накануне акции.

   
12.20 Началось шествие от площади Ленина. Громко скандируют лозунги «Свободу» и «Нет заводу!». Сотрудники ГАИ пытаются помешать движению колонны. У многих в руках желтые шарики - символ протеста против аккумуляторного завода. 

12.15 Людей отбивают от милиции. Активисты держатся за руки, чтобы не дать себя задержать. 

12.05 Власти согнали на площадь Ленина в Бресте сотни лукомольцев. Многие из них открыто выражают симпатии участникам акции протеста против аккумуляторного завода. Омоновцы попытались задержать нескольких активистов, их удалось отбить. Люди прибывают на площадь, сообщает телеграм-канал «Баста».



Еще до его начала милиция увела с площади блогера Александра Кабанова. Позже был задержан и Дмитрий Бекалюк, а в 13.20 ОМОН забрал Алеся Абляка и еще двоих человек.

Напомним, перед выходными в Бресте задержали и до суда отправили в ИВС 10 противников завода, в том числе одного из лидеров инициативной группы Демьяна Лепесевича и мать двоих детей Екатерину Басаргину.

По предварительной информации, их взяли за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Скорее всего, речь идет о шествии по улице Советской 7 апреля, во время которого люди скандировали лозунги против завода.

Ожидается, что 15 апреля задержанных будут судить.

Кроме того, сегодня по повесткам пошли в милицию активистки Ирина Силицкая (Ленинский РОВД) и Татьяна Фесикова (в Брестский райотдел и Ленинский РОВД). Пока неизвестно, чем закончились их визиты.

Больше года в Бресте и районе длится протест местных жителей против появления аккумуляторного завода рядом с городом. По их мнению, предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест. За это десятки человек не раз задерживали и наказывали штрафами. Власти заявляют, что завод безопасен и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.


 
Теги: Брест
 
 
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Сегодняшняя акция - самая массовая в Бресте со времен «тунеядских» протестов. Около 500 участников.
 
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