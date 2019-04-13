В Бресте проходят митинг и шествие против аккумуляторного завода

12.05 Власти согнали на площадь Ленина в Бресте сотни лукомольцев. Многие из них открыто выражают симпатии участникам акции протеста против аккумуляторного завода. Омоновцы попытались задержать нескольких активистов, их удалось отбить. Люди прибывают на площадь, сообщает телеграм-канал «Баста».

12.15 Людей отбивают от милиции. Активисты держатся за руки, чтобы не дать себя задержать.

12.20 Началось шествие от площади Ленина. Громко скандируют лозунги «Свободу» и «Нет заводу!». Сотрудники ГАИ пытаются помешать движению колонны. У многих в руках желтые шарики - символ протеста против аккумуляторного завода.

13.40 Снова попытки задержания участников марша. Брестчане отбивают еще двух активистов от омоновцев. Уже задержаны Александр Кабанов и Дмитрий Бекалюк. Пока неизвестна судьба Татьяны Фесиковой и Ирины Селицкой, которые были вызваны в РУВД накануне акции.

Еще до его начала милиция увела с площади блогера Александра Кабанова. Позже был задержан и Дмитрий Бекалюк, а в 13.20 ОМОН забрал Алеся Абляка и еще двоих человек.





Напомним, перед выходными в Бресте задержали и до суда отправили в ИВС 10 противников завода, в том числе одного из лидеров инициативной группы Демьяна Лепесевича и мать двоих детей Екатерину Басаргину.





По предварительной информации, их взяли за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Скорее всего, речь идет о шествии по улице Советской 7 апреля, во время которого люди скандировали лозунги против завода.





Ожидается, что 15 апреля задержанных будут судить.





Кроме того, сегодня по повесткам пошли в милицию активистки Ирина Силицкая (Ленинский РОВД) и Татьяна Фесикова (в Брестский райотдел и Ленинский РОВД). Пока неизвестно, чем закончились их визиты.



