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Беларусу, на которого завели уголовное дело из-за клипа Rammstein, пожертвовали деньги на адвоката
Источник материала: Партизан
В Гродно правоохранительные органы возбудили уголовное дело за репост клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который гродненец Андрей Головенко сделал в социальной сети Вконтакте еще в 2014 году.
Вскоре после этого Андрей попросил у себя на странице в Facebook о помощи и запустил «сбор средств на адвоката». «Попал в глупейшую ситуацию. Возбуждено уголовное дело по клипу Rammstein! В кратчайшие сроки нужно собрать сумму для адвоката. Сумма большая, просто не смогу собрать один! Если сможете — помогите финансово, буквально по рублю, по два. Сколько можете то скиньте! Буду очень благодарен за вашу поддержку!», — написал гродненец.
Изначально Андрей хотел собрать 1 150 рублей, но сегодня, 14 апреля, ему уже перечислили 2 192 рублей, пишет
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В Гродно правоохранительные органы возбудили уголовное дело за репост клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который гродненец Андрей Головенко сделал в социальной сети...
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