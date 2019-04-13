Беларусу, на которого завели уголовное дело из-за клипа Rammstein, пожертвовали деньги на адвоката

Вскоре после этого Андрей попросил у себя на странице в Facebook о помощи и запустил «сбор средств на адвоката». «Попал в глупейшую ситуацию. Возбуждено уголовное дело по клипу Rammstein! В кратчайшие сроки нужно собрать сумму для адвоката. Сумма большая, просто не смогу собрать один! Если сможете — помогите финансово, буквально по рублю, по два. Сколько можете то скиньте! Буду очень благодарен за вашу поддержку!», — написал гродненец.





the-village.me Изначально Андрей хотел собрать 1 150 рублей, но сегодня, 14 апреля, ему уже перечислили 2 192 рублей, пишет



