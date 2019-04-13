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Беларусу, на которого завели уголовное дело из-за клипа Rammstein, пожертвовали деньги на адвоката

14.04.2019 12:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно правоохранительные органы возбудили уголовное дело за репост клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который гродненец Андрей Головенко сделал в социальной сети Вконтакте еще в 2014 году.

Вскоре после этого Андрей попросил у себя на странице в Facebook о помощи и запустил «сбор средств на адвоката». «Попал в глупейшую ситуацию. Возбуждено уголовное дело по клипу Rammstein! В кратчайшие сроки нужно собрать сумму для адвоката. Сумма большая, просто не смогу собрать один! Если сможете — помогите финансово, буквально по рублю, по два. Сколько можете то скиньте! Буду очень благодарен за вашу поддержку!», — написал гродненец. 

Изначально Андрей хотел собрать 1 150 рублей, но сегодня, 14 апреля, ему уже перечислили 2 192 рублей, пишет the-village.me


 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно правоохранительные органы возбудили уголовное дело за репост клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который гродненец Андрей Головенко сделал в социальной сети...
 
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