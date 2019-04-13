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Украинцы пытались на лошадях нелегально ввезти в Беларусь почти 800 кг сала

14.04.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Украинцы пытались на лошадях нелегально ввезти в Беларусь почти 800 кг сала
Государственная пограничная служба Украины

Как стало известно, трое украинских граждан пытались двумя подводами ввезти в Беларусь из Волынской области Украины 28 мешков сала. Общий вес продукта составил 800 кг.

Украинцы пытались на лошадях нелегально ввезти в Беларусь почти 800 кг сала Украинец пытался провезти в Беларусь 98 кг сала в обшивке салона авто

Как сообщили представители пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, пограничники заметили у границы троих жителей Шацкого района, которые при себе не имели документов. Пограничники задержали мужчин и изъяли подводы с салом.

В отношении задержанных мужчин составили административные протоколы по статьям «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Кроме того, о происшествии также уведомили полицию Украины. В попытке провезти сало обнаружили признаки уголовного преступления по ст. 227 УК Украины («Выпуск или реализация недоброкачественной продукции»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет исправительных работ.

 
 
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