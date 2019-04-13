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На Сморгонщине стартовала неделя леса
14.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
С 13 апреля по всей Беларуси стартовала масштабная акция «Неделя леса».
- По всей стране люди, желающие посадить дерево, присоединяются к этому
В этом году Гродненщина празднует 75-летний юбилей со дня образования. В лесхозе к празднованию этого события подошли оригинально: на территории дендропарка работники установили баннер и создали тематическую экспозицию из декоративных растений.
Часть работников занималась уборкой мусора, благоустройством цветника.
- Акция «Неделя леса» закончится, но работы на этом объекте будут продолжаться и дальше. В этом году мы планируем заменить дорожки в дендропарке, установить входную группу, добавить несколько скамеек, а вдоль центральной аллеи заменить живую изгородь. Прорабатывается вопрос об установке здесь детской площадки, - подытожил Александр Шостак.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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С 13 апреля по всей Беларуси стартовала масштабная акция «Неделя леса».
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