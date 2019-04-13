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На Сморгонщине стартовала неделя леса

14.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

С 13 апреля по всей Беларуси стартовала масштабная акция «Неделя леса».

- По всей стране люди, желающие посадить дерево, присоединяются к этому масштабному проекту, - отметил в интервью директор Сморгонского опытного лесхоза Александр Шостак. - Традиционно работники администрации нашего предприятия проводят эту акцию в дендропарке. Ежегодно мы здесь осуществляем различные работы: высаживаем декоративные растения, благоустраиваем территорию.

В этом году Гродненщина празднует 75-летний юбилей со дня образования. В лесхозе к празднованию этого события подошли оригинально: на территории дендропарка работники установили баннер и создали тематическую экспозицию из декоративных растений.

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

Часть работников занималась уборкой мусора, благоустройством цветника.

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

На Сморгонщине стартовала неделя леса

- Акция «Неделя леса» закончится, но работы на этом объекте будут продолжаться и дальше. В этом году мы планируем заменить дорожки в дендропарке, установить входную группу, добавить несколько скамеек, а вдоль центральной аллеи заменить живую изгородь. Прорабатывается вопрос об установке здесь детской площадки, - подытожил Александр Шостак.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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С 13 апреля по всей Беларуси стартовала масштабная акция «Неделя леса».
 
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