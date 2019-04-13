Акционеры Facebook предлагают «убрать» Цукерберга с поста главы правления компании

Источник материала: KYKY

В силиконовой долине неспокойно: часть акционеров крупнейшей социальной сети Facebook предлагают лишить привилегий и снять с поста главы правления Марка Цукерберга, основателя соцсети, пишет РБК. Заявление инвесторов размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США перед годовым собранием акционеров, которое пройдет 30 мая.



Из-за чего инвесторы хотят сместить Цукерберга



Конечно же, из-за крупных финансовых потерь компании. С июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40%. Акционеры убеждены, что такой «обвал» случился из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций. Также авторы заявления об отстранении Марка говорят, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров – некоторым предоставляется больше права голоса. Речь, конечно, про Цукерберга: ему принадлежит лишь 13% акций Facebook, но в правлении за ним закреплена доля в 51% всех голосов. Это дает Марку возможность фактически единолично контролировать политику компании. «Без равных прав голоса акционеры не могут привлечь руководство к ответственности», – подчеркивают авторы заявления.



Также акционеры напомнили об обвинениях, которые привели к падению стоимости компании, в их числе. «Фейковые новости, вмешательство в выборы и угроза нашей демократии – акционерам требуется нечто большее, чем просто отрицание [всего этого], попытки уклониться и отсрочки с ответом», – говорится в заявлении.



Учитывая все это, инвесторы просят назначить председателем совета директоров компании независимого директора вместо Марка Цукерберга. Это предложение подразумевает разделение должностей генерального директора и председателя правления. Авторы апеллируют к опыту Google, Microsoft, Apple, Oracle и Twitter, где такое разделение было введено