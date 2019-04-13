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Пропавшего в Каменецком районе двухлетнего ребенка обнаружили мертвым

14.04.2019 15:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пропавшего в Каменецком районе двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Фото: Вадим Замировский / TUT.by

Как стало известно, 13 апреля в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Им оказался пропавший 10 апреля Ваня Волошин, поисками которого занимались правоохранители и волонтеры.

Пропавшего в Каменецком районе двухлетнего ребенка обнаружили мертвым В Каменецком районе ушел из дома и пропал двухлетний ребенок

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Ребенок вышел из дома, пока мама отвлеклась на готовку, и исчез в неизвестном направлении. В течение четырех дней мальчика искали родители, милиция, волонтеры, спасатели.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что признаков насильственной смерти предварительно не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако, по всей вероятности, произошел несчастный случай.

По информации TUT.by, мелиоративный канал делит условные границы двух деревень, Любашек, где жил мальчик, и деревни Головчицы, где живет его бабушка. С большой долей вероятности, ребенок пошел к бабушке и решил «срезать» путь, но произошел несчастный случай. Однако точные причины и обстоятельства гибели мальчика станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.

 
 
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Тело мальчика было найдено в мелиоративном канале 13 апреля.
 
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