Пропавшего в Каменецком районе двухлетнего ребенка обнаружили мертвым

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 13 апреля в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Им оказался пропавший 10 апреля Ваня Волошин, поисками которого занимались правоохранители и волонтеры.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Ребенок вышел из дома, пока мама отвлеклась на готовку, и исчез в неизвестном направлении. В течение четырех дней мальчика искали родители, милиция, волонтеры, спасатели.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что признаков насильственной смерти предварительно не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако, по всей вероятности, произошел несчастный случай.

По информации TUT.by, мелиоративный канал делит условные границы двух деревень, Любашек, где жил мальчик, и деревни Головчицы, где живет его бабушка. С большой долей вероятности, ребенок пошел к бабушке и решил «срезать» путь, но произошел несчастный случай. Однако точные причины и обстоятельства гибели мальчика станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.