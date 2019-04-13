На молитвенное собрание против разрушения крестов в Куропатах пришли почти одни милиционеры









"Белсат" . Протестующие постояли около 15 минут напротив собора и разошлись. Акция закончилась без задержаний, передает





На прошлую акцию возле Свято-Духова кафедрального собора на столичной площади Свободы собралось около 200 человек. Николая Статкевича (один из лидеров Белорусского Национального Конгресса) тогда превентивно задержали и покарали арестом на 15 суток.





«Лукашенко продолжает уничтожение Мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах… Сломаны и осквернены более 150 крестов, установленных на захоронениях людьми, которые чтят память», – говорится в недавнем заявлении Белорусского Национального Конгресса (БНК).





БНК призывает белорусов собраться в понедельник 15 апреля в 18:00 возле администрации Александра Лукашенко.





«Вместе помолимся о спасении нашей страны от лукавого, и за брошенных за решетку защитников веры – Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского, – призывает БНК. – Приходите с крестами, свечами и иконами. Защитим нашу веру. Слава Иисусу Христу! Живет Беларусь!».









Напомним, что 4 апреля в урочище Куропаты были разрушены 70 крестов. 13 апреля власти продолжили разрушение крестов.



