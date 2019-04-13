ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На молитвенное собрание против разрушения крестов в Куропатах пришли почти одни милиционеры

14.04.2019 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На прошлых выходных оппозиционный политик Николай Статкевич призвал белорусов выходить каждое воскресенье на молитвенные собрания, чтобы помолиться за невинно убитых в Куропатах. 14 апреля до Свято-Духова кафедрального собора пришло около 10 обычных граждан и не менее 15 милиционеров в штатском.



Протестующие постояли около 15 минут напротив собора и разошлись. Акция закончилась без задержаний, передает "Белсат".

На прошлую акцию возле Свято-Духова кафедрального собора на столичной площади Свободы собралось около 200 человек. Николая Статкевича (один из лидеров Белорусского Национального Конгресса) тогда превентивно задержали и покарали арестом на 15 суток.

«Лукашенко продолжает уничтожение Мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах… Сломаны и осквернены более 150 крестов, установленных на захоронениях людьми, которые чтят память», – говорится в недавнем заявлении Белорусского Национального Конгресса (БНК).

БНК призывает белорусов собраться в понедельник 15 апреля в 18:00 возле администрации Александра Лукашенко.

«Вместе помолимся о спасении нашей страны от лукавого, и за брошенных за решетку защитников веры – Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского, – призывает БНК. – Приходите с крестами, свечами и иконами. Защитим нашу веру. Слава Иисусу Христу! Живет Беларусь!».


Напомним, что 4 апреля в урочище Куропаты были разрушены 70 крестов. 13 апреля власти продолжили разрушение крестов.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич 13 апреля озвучил очередное обращение в связи со сносом крестов в Куропатах. Он призвал прекратить святотатство в Куропатах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлых выходных оппозиционный политик Николай Статкевич призвал белорусов выходить каждое воскресенье на молитвенные собрания, чтобы помолиться за невинно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский не пойдет на дебаты на стадион: "Получил секретную информацию о провокации"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика