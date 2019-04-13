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В Минске солдат-срочник получил травму из-за падения с высоты

14.04.2019 15:42 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Минске солдат-срочник получил травму из-за падения с высоты
Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120 отдельной механизированной бригады в Минске.Травма получена в результате падения с высоты. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

"Военнослужащий был обнаружен сослуживцами 13 апреля около 9.30 лежащим на газоне. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Военнослужащий госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

Следственным комитетом проводится комплекс следственных действий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120...
 
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