Ужин за 30 минут. Для тех, кто не умеет готовить, но хочет есть вкусное и домашнее

Источник материала: Tut.by

Вечером тратить много времени на приготовление ужина — смерти подобно. Особенно если вы не кулинар от Боженьки. Если ежедневное «блюдо от шефа» — пельмешки — больше не вариант, самое время попробовать рецепты из этой подборки!

Салат из сосисок и картофеля



Источник рецепта и фото: 1000.menu

Ингредиенты: Картофель вареный — 500 г;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Сосиски — 500 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Помидоры черри — 200 г;

Болгарский перец — 1 шт.;

Французская горчица — 1 ч. л.;

Соль, перец — по вкусу;

Лук — 1 шт.;

Винный уксус — 1 ст. л.

Как готовить?

Разогреть в сковороде 1 ложку масла и обжарить предварительно нарезанные сосиски до золотистого цвета. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Приготовить заправку: в небольшой чашке перемешать чеснок, горчицу, соль, перец и добавить оставшуюся ложку оливкового масла. В большую чашку выложить картофель, сосиски, помидоры черри, порезанные пополам, лук и зеленый перец. Добавить заправку, уксус — и все хорошо перемешать. Выложить в салатницу и украсить зеленью.

Пирог с курицей и грибами от Джейми Оливера



Источник рецепта и фото: the-challenger.ru

Ингредиенты: Куриное филе — 4 шт.;

Оливковое масло;

Соль, перец — по вкусу;

Сливочное масло — 10 г;

Зеленый лук — 6−8 перьев;

Мускатный орех — ¼ ч. л.;

Лавровый лист — 1−2 шт.;

Тимьян — 1 веточка;

Шампиньоны — 150 г;

Сметана — 1 ст. л.;

Мука — 1 ч. л. с горкой;

Горчица — 1 ч. л.;

Куриный бульон — 300 мл;

Бездрожжевое слоеное тесто — 1 упаковка;

Яйцо — для смазывания пирога.

Как готовить?

Разогреть духовку до 220 °C. Нарезать куриное филе ломтиками толщиной 1 см. Нарубить зеленый лук. Противень небольшого размера с высокими бортиками сбрызнуть оливковым маслом и поставить на огонь. Обжарить филе, посолить, поперчить, добавить кусочек сливочного масла и зеленый лук. Добавить мускатный орех, положить лавровые листики и листики тимьяна. Тщательно перемешать. Шампиньоны нарезать ломтиками произвольного размера. Добавить грибы к курице. Добавить сметану, муку, горчицу и куриный бульон, уменьшить огонь и готовить еще несколько минут, до загустения бульона. Выключить огонь. Присыпать рабочую поверхность мукой и выложить тесто. Слегка раскатать. Размеры теста всегда должны быть чуть больше размеров формы. Разложить тесто поверх начинки, подогнув края. Чтобы тесто не вздувалось, сделайте аккуратные надрезы по диагонали. Смазать поверхность пирога слегка взбитым яйцом. Отправить в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Жареный рис с овощами



Источник рецепта и фото: vsemzastol.ru

Ингредиенты: Вареный рис — 600 г;

Замороженная кукуруза — 150 г;

Замороженный зеленый горошек — 150 г;

Яйца — 3 шт.;

Кунжутное масло — 2 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Имбирь — 1 ст. л.;

Рисовый уксус — ½ ст. л.;

Соевый соус — 2 ст. л.;

Свежая зелень — по вкусу.

Как готовить?

Для этого блюда понадобится уже готовый рис. Нужно немного размять его вилкой, чтобы он снова стал рассыпчатым. На большой сковороде разогреть одну столовую ложку масла и на среднем огне обжарить мелко нарезанный чеснок и имбирь в течение одной минуты. Затем разбить в сковороду яйца и, слегка помешивая, жарить их 1−2 минуты. Добавить рис, еще одну столовую ложку масла и убавить огонь. Тушить несколько минут, чтобы яйца соединились с рисом. Засыпать замороженную кукурузу и зеленый горошек, добавить рисовый уксус, соевый соус и жарить еще буквально две минуты. Снять с огня, добавить любимую зелень, перемешать и разложить по тарелкам.

Приятного аппетита!