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Самый большой самолет в мире совершил первый полет

14.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Самый большой самолет в мире совершил первый полет

Первый полет прошел 13 апреля.

Размах крыльев рекордсмена — 117 м — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает два фюзеляжа.

Пробный полет лайнера Stratolaunch Model 351 проходил на юго-западе США над пустыней Мохаве, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

О Stratolaunch Model 351 впервые заговорили в 2011 году. Самолет презентовали как «базу воздушных запусков» многоразовых ракет.

https://www.belta.by/
 
 
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Первый полет прошел 13 апреля. Размах крыльев рекордсмена — 117 м — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает два фюзеляжа. Пробный полет...
 
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