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Самый большой самолет в мире совершил первый полет
14.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый полет прошел 13 апреля.
Размах крыльев рекордсмена — 117 м — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает два фюзеляжа.
Пробный полет лайнера Stratolaunch Model 351 проходил на юго-западе США над пустыней Мохаве, сообщает российский телевизионный Пятый канал.
О Stratolaunch Model 351 впервые заговорили в 2011 году. Самолет презентовали как «базу воздушных запусков» многоразовых ракет.
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Первый полет прошел 13 апреля. Размах крыльев рекордсмена — 117 м — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает два фюзеляжа. Пробный полет...
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