Самый большой самолет в мире совершил первый полет

Источник материала: Вороновская газета





Первый полет прошел 13 апреля.

Размах крыльев рекордсмена — 117 м — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает два фюзеляжа.

Пробный полет лайнера Stratolaunch Model 351 проходил на юго-западе США над пустыней Мохаве, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

О Stratolaunch Model 351 впервые заговорили в 2011 году. Самолет презентовали как «базу воздушных запусков» многоразовых ракет.