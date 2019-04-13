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Пожар хозпостройки в д. Линги Вороновского района

14.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пожар хозпостройки в д. Линги Вороновского района

13.04.2019 в 17-00 поступило сообщение о пожаре хозпостройки в д. Линги Вороновского района. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены, повреждены стены рядом стоящей деревянной хозяйственной постройки. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Виновное лицо устанавливается.

https://grodno.mchs.gov.by

 
 
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13.04.2019 в 17-00 поступило сообщение о пожаре хозпостройки в д. Линги Вороновского района. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены,...
 
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