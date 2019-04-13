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Пожар хозпостройки в д. Линги Вороновского района
14.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
13.04.2019 в 17-00 поступило сообщение о пожаре хозпостройки в д. Линги Вороновского района. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены, повреждены стены рядом стоящей деревянной хозяйственной постройки. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Виновное лицо устанавливается.
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13.04.2019 в 17-00 поступило сообщение о пожаре хозпостройки в д. Линги Вороновского района. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены,...
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