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Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)
14.04.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня мы снова отправимся в путешествие по автосалонам нашего города и вместе с вами заедем в автомобильный салон Nissan, который находится на улице Гоздецкого, 8. Давайте посмотрим, что нам могут предложить. А в конце статьи еще расскажем о приятном бонусе для владельцев Nissan!
В обновленном здании, недалеко от спортивного комплекса «Виктория», нас встречают известные многим кроссоверы:
Nissan Terrano
Простой и надежный. Этими двумя словами можно охарактеризовать Nissan Terrano среди остальных «богатырей».
Линейка бензиновых двигателей: японский цепной объемом 1.6 л и мощностью 114 л.с., или более мощный объемом 2.0 л и мощностью 143 л.с.
Трансмиссия представлена также в двух вариантах. Это может быть надежный автомат (гидротрансформатор) либо не менее качественная и проверенная «механика».
Комфорт везде: угол въезда 28,5°, угол съезда 33,3°, дорожный просвет в 210 мм и наличие полного привода позволяют комфортно чувствовать себя при движении как в городе, так и по бездорожью.
Внутреннее оснащение: автозапуск со штатного ключа, круиз-контроль, кондиционер, подогревы сидений и боковых зеркал, обогрев лобового стекла, многофункциональная мультимедийная система, парктроники.
Цена: от 29.900 руб.
Nissan Qashqai
Стильный городской кроссовер с улучшенной шумоизоляцией, который обладает массой «умных» опций.
Среди них: интеллектуальная система парковки, благодаря которой автомобиль самостоятельно заезжает на стояночное место, система кругового обзора, система мониторинга слепых зон, система распознования движущихся обьектов, система контроля усталости водителя.
Дополнительно Qashqai оборудован Bi-Led оптикой, а также панорамной крышей.
Линейка двигателей:
Дорожный просвет 200 мм и наличие полного привода обеспечивает кроссоверу хорошую проходимость в любых условиях.
Гарантия на кузов составляет 12 лет!
Цена: от 41.600 руб.
Nissan X-Trail
Брутальный семейный кроссовер с вместительным багажником, регулирующимися спинками заднего ряда сидений и отсеком для лыж является отличным транспортом для путешествий, активного отдыха, а также повседневных городских поездок.
Содержит в себе все преимущества и опции Nissan Qashqai, и лишь габаритные размеры (длина и высота) у X-Trail больше.
Линейка двигателей:
Дорожный просвет: 210 мм.
Цена: от 51.430 руб.
Nissan Qashqai (рестайлинговая версия)
Совсем недавно в салоне Nissan появилась рестайлинговая версия кроссовера Qashqai.
От своих предшественников она отличается тем, что в ней добавлены интеллектуальная система остановки перед препятствием, обогрев руля, обогрев заднего ряда сидений.
Больше фото рестайлиноговой версии смотрите под спойлером:
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Сегодня мы снова отправимся в путешествие по автосалонам нашего города и вместе с вами заедем в автомобильный салон Nissan, который находится на улице Гоздецкого,...
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