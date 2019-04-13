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Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

14.04.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня мы снова отправимся в путешествие по автосалонам нашего города и вместе с вами заедем в автомобильный салон Nissan, который находится на улице Гоздецкого, 8. Давайте посмотрим, что нам могут предложить. А в конце статьи еще расскажем о приятном бонусе для владельцев Nissan!

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

В обновленном здании, недалеко от спортивного комплекса «Виктория», нас встречают известные многим кроссоверы:

- Terrano - самый доступный в своей линейке среди Nissan;
- Qashqai - яркий, спортивный и харизматичный внедорожник (а также его рестайлинговая версия);
- X-Trail - уверенный, серьезный, брутальный.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Nissan Terrano

Простой и надежный. Этими двумя словами можно охарактеризовать Nissan Terrano среди остальных «богатырей».

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Линейка бензиновых двигателей: японский цепной объемом 1.6 л и мощностью 114 л.с., или более мощный объемом 2.0 л и мощностью 143 л.с.

Трансмиссия представлена также в двух вариантах. Это может быть надежный автомат (гидротрансформатор) либо не менее качественная и проверенная «механика».

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Комфорт везде: угол въезда 28,5°, угол съезда 33,3°, дорожный просвет в 210 мм и наличие полного привода позволяют комфортно чувствовать себя при движении как в городе, так и по бездорожью.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Внутреннее оснащение: автозапуск со штатного ключа, круиз-контроль, кондиционер, подогревы сидений и боковых зеркал, обогрев лобового стекла, многофункциональная мультимедийная система, парктроники.

Цена: от 29.900 руб.

Nissan Qashqai

Стильный городской кроссовер с улучшенной шумоизоляцией, который обладает массой «умных» опций.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Среди них: интеллектуальная система парковки, благодаря которой автомобиль самостоятельно заезжает на стояночное место, система кругового обзора, система мониторинга слепых зон, система распознования движущихся обьектов, система контроля усталости водителя.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Дополнительно Qashqai оборудован Bi-Led оптикой, а также панорамной крышей.

Линейка двигателей:

- турбированный бензиновый с объемом 1.2 л (технологичный и экономичный мотор с максимально эффективной отдачей: 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента);

- атмосферный бензиновый объемом 2.0 л (надежный цепной японский мотор, 144 л.с. и 200 Нм крутящего момента);

- турбодизельный 1.6 DCI (130 л.с. и 320 Нм крутящего момента; достаточно экономичный и ресурсный мотор с расходом 4.5л/100км по трассе и 5.5л/100км в городе).

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Дорожный просвет 200 мм и наличие полного привода обеспечивает кроссоверу хорошую проходимость в любых условиях.

Гарантия на кузов составляет 12 лет!

Цена: от 41.600 руб.

Nissan X-Trail

Брутальный семейный кроссовер с вместительным багажником, регулирующимися спинками заднего ряда сидений и отсеком для лыж является отличным транспортом для путешествий, активного отдыха, а также повседневных городских поездок.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Содержит в себе все преимущества и опции Nissan Qashqai, и лишь габаритные размеры (длина и высота) у X-Trail больше.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Линейка двигателей:

- атмосферный бензиновый объемом 2.0 л (надежный цепной японский мотор, 144 л.с. и 200 Нм крутящего момента);

- турбодизельный 1.6 DCI (130 л.с. и 320 Нм крутящего момента; достаточно экономичный и ресурсный мотор с расходом 4.5л/100км по трассе и 5.5л/100км в городе);

- атмосферный бензиновый 2.5 л мощностью 177 л.с.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Дорожный просвет: 210 мм.

Цена: от 51.430 руб.

Nissan Qashqai (рестайлинговая версия)

Совсем недавно в салоне Nissan появилась рестайлинговая версия кроссовера Qashqai.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

От своих предшественников она отличается тем, что в ней добавлены интеллектуальная система остановки перед препятствием, обогрев руля, обогрев заднего ряда сидений.

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Три богатыря и новый QASHQAI: что еще можно найти на ул. Гоздецкого в Бресте? (+бонус!)

Больше фото рестайлиноговой версии смотрите под спойлером:

 
 
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