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На улице 14-ти Партизан в Слуцке откроется новая точка общепита
14.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке на улице 14-ти Партизан, рядом с магазином «Петруха», откроется новый объект общепита. Раньше в этом помещении работал магазин секон-хенд.
Мини-кафе будет называться «Снэк Бир».
Как рассказал SG владелец заведения, основной акцент в меню будет сделан на шаурму и разливное пиво. Ориентировочно: новое кафе откроется через две недели.
Подробности и дата открытия будут сообщаться позже.
Сфера общественного питания в последние годы активно развивается в Слуцке. По информации SlutskGorod, в ближайшее время откроются ещё минимум два объекта: заведение с армянской кухней «Ковчег» в здании ТЦ «Панорама» и суши-бар в 11-м городке.
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В Слуцке на улице 14-ти Партизан, рядом с магазином «Петруха», откроется новый объект общепита. Раньше в этом помещении работал магазин секон-хенд.
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