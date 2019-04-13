На улице 14-ти Партизан в Слуцке откроется новая точка общепита

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке на улице 14-ти Партизан, рядом с магазином «Петруха», откроется новый объект общепита. Раньше в этом помещении работал магазин секон-хенд.

Мини-кафе будет называться «Снэк Бир».

Как рассказал SG владелец заведения, основной акцент в меню будет сделан на шаурму и разливное пиво. Ориентировочно: новое кафе откроется через две недели.

Подробности и дата открытия будут сообщаться позже.

Сфера общественного питания в последние годы активно развивается в Слуцке. По информации SlutskGorod, в ближайшее время откроются ещё минимум два объекта: заведение с армянской кухней «Ковчег» в здании ТЦ «Панорама» и суши-бар в 11-м городке.



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