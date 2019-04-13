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В России появились автозаки для колясочников и маленьких детей
Источник материала: KYKY>
«Нанотехнологии» из соседней страны: федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала новые автозаки, в которых можно перевозить людей на коляске и родителей с маленькими детьми,
Для справки: в учреждениях ФСИН содержатся 18,9 тысячи людей с инвалидностью: 421 инвалид I группы, 7,6 тысячи – II группы, 10,9 тысячи – III группы.
Фото: fsin.su
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«Нанотехнологии» из соседней страны: федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала новые автозаки, в которых можно перевозить людей на коляске и...
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