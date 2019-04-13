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В России появились автозаки для колясочников и маленьких детей

14.04.2019 16:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Нанотехнологии» из соседней страны: федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала новые автозаки, в которых можно перевозить людей на коляске и родителей с маленькими детьми, пишет tjournal.ru. 

Чем новые автозаки, отличаются от «классических» 

Все просто: в микроавтобусах на базе «Газели» есть электрические и механические гидравлические подъемники для инвалидных кресел, а также специальными камерами, где можно оставить инвалидную коляску. Это первый тип, а второй – авто на базе Lada Largus, в которых есть детские автокресла и автолюльки. Как говорится, все для людей! 

Начальник медицинского управления ФСИН Ирина Ларионова про новые автозаки: «На этих машинах детей вывозят для оказания медицинской помощи в учреждения гражданского здравоохранения, также используют для выезда на разные досуговые мероприятия, например, в парки, в цирк». 

Для справки: в учреждениях ФСИН содержатся 18,9 тысячи людей с инвалидностью: 421 инвалид I группы, 7,6 тысячи –  II группы, 10,9 тысячи – III группы.

Фото: fsin.su

 
 
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«Нанотехнологии» из соседней страны: федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала новые автозаки, в которых можно перевозить людей на коляске и...
 
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