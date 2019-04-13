В России появились автозаки для колясочников и маленьких детей

Источник материала: KYKY

«Нанотехнологии» из соседней страны: федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) показала новые автозаки, в которых можно перевозить людей на коляске и родителей с маленькими детьми, пишет tjournal.ru.



Чем новые автозаки, отличаются от «классических»



Все просто: в микроавтобусах на базе «Газели» есть электрические и механические гидравлические подъемники для инвалидных кресел, а также специальными камерами, где можно оставить инвалидную коляску. Это первый тип, а второй – авто на базе Lada Largus, в которых есть детские автокресла и автолюльки. Как говорится, все для людей!



Начальник медицинского управления ФСИН Ирина Ларионова про новые автозаки: «На этих машинах детей вывозят для оказания медицинской помощи в учреждения гражданского здравоохранения, также используют для выезда на разные досуговые мероприятия, например, в парки, в цирк».

Для справки: в учреждениях ФСИН содержатся 18,9 тысячи людей с инвалидностью: 421 инвалид I группы, 7,6 тысячи – II группы, 10,9 тысячи – III группы.

Фото: fsin.su