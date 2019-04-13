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Порошенко пообещал уважать Зеленского, если тот победит на выборах

14.04.2019 16:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Порошенко пообещал уважать Зеленского, если тот победит на выборах

Об этом и многом другом действующий президент Украины заявил, выступая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Действующий президент Украины, кандидат в главы государства Петр Порошенко, выступая перед журналистами на стадионе «Олимпийский» в Киеве, допустил, что во втором туре выборов победу может одержать его соперник актер Владимир Зеленский. Трансляцию с этого мероприятия ведет местный «Пятый телеканал».

«Если не дай бог он [Зеленский] будет избран — это будет выбор украинского народа», — заявил Порошенко. Сам он, по его словам, будет этот и «любой выбор» уважать. «Мы демократическое государство», — заверил политик.

Отвечая на вопрос, будет ли он в случае проигрыша сотрудничать с новым президентом — Зеленским, который, как и Порошенко, поддерживает европейский путь развития для Украины, — глава государства напомнил о своей программе: он поддерживает евро- и евроатлантическую интеграцию страны и продолжение своих реформ. Поэтому, подчеркнул Порошенко, на Украине так или иначе состоится референдум о вступлении в ЕС, и «президент будет не против», потому что иначе войти в это объединение республика не сможет, пишет РБК.

Также на стадионе действующего президента Украины спросили, причастен ли его штаб к «черному пиару» против Зеленского (в преддверии второго тура выборов главы государства в Сети стали распространяться разные ролики с участием актера; на одном из них Зеленского сбивает фура, а на другом — оказывается, что после этого он остается жив, но весь обсыпан белым порошком). «У меня нет никаких доказательств, что Зеленский — наркоман. И я никогда его так не называл», — заявил, комментируя это, Порошенко.

 
 
 
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Об этом и многом другом действующий президент Украины заявил, выступая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
 
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