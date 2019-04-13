Без медалей не останемся. Есть ли у нас талантливая молодежь?

Источник материала: Аргументы и факты

АНАСТАСИЯ ШКУРДАЙ (ПЛАВАНИЕ)

Брестчанка Анастасия Шкурдай заставила говорить о себе еще несколько лет назад, когда в 14-летнем возрасте выполнила норматив мастера спорта международного класса. В последние годы пловчиха прогрессирует: и, несмотря на юный возраст, бьет один рекорд Беларуси за другим. В активе юной спортсменки уже есть «серебро» взрослого чемпионата Европы, а также несколько медалей летних Юношеских олимпийских игр.



16-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай за два дня побила два рекорда Беларуси Подробнее

ГЕННАДИЙ ЛАПТЕВ (ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА)

20-летний Геннадий Лаптев – представитель новополоцкой школы тяжелой атлетики. В 2017 году, в 18 лет, он выиграл чемпионат Европы для спортсменов не старше 20 лет. То есть победил соперников, которые были на два года взрослее, а в таком возрасте подобная разбежка считается существенной. Через год атлет повторил свой успех, а на недавнем чемпионате Европы выиграл «золото» уже среди взрослых. Теперь предстоит много работы, чтобы конкурировать на равных на мировом уровне.

КАРИНА ТАРАНДА (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)

В 2017 году Карина Таранда выиграла «серебро» в соревнованиях по прыжкам в высоту на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике, а спустя год стала лучшей на Чемпионате мира среди юниоров. Девушка амбициозна и не собирается останавливаться на достигнутом. «Мировой рекорд среди женщин сегодня составляет 2 м 9 см. Все тренеры и эксперты говорят, что прыгнуть выше этой отметки ни одна женщина в мире не способна. Меня это задевает. Хочу доказать обратное», – отметила спортсменка в Интервью «АиФ».

АРТЕМ КОЛОСОВ (ДЗЮДО)

В 2018 году Артем Колосов завоевал золотую награду чемпионата Европы среди юниоров, а уже через год стал триумфатором Юношеских Олимпийских игр, выиграв сразу два «золота». «Мой кумир – победитель и призер Олимпийских игр Илиас Илиадис из Греции. Мы хорошо знакомы. Пока я равняюсь на него, но понимаю, что могу стать и лучше. Среди белорусских дзюдоистов последнюю медаль на Олимпиаде завоевал Игорь Макаров в 2004 году. Хочу повторить это достижение. А может, и улучшить», – заявляет Артем Колосов.

ЮЛИЯ ГОТОВКО (ТЕННИС)

За успехами Арины Соболенко в тени мог остаться результат 18-летней Юлии Готовко. В 2018 году юная белорусская теннисистка добилась значительного прогресса в результатах, поднявшись в рейтинге почти на 500 позиций и приблизившись к топ-300. А также вместе с подругами по команде Шалимар Тальби и Алесей Якубович она выиграла командный летний Кубок Европы. Пока спортсменка в большей степени набирается опыта во взрослом туре, но в ее планах на нынешний сезон – войти в число 150 лучших теннисисток. К слову, национальная теннисная федерация признала Юлию Готовко лучшей юниоркой 2018 года. Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова выиграла Кубок Европы

СНЕЖАНА ДРЕБЕНКОВА (ФРИСТАЙЛ)

Громко заявила о себе в нынешнем зимнем сезоне 19-летняя Снежана Дребенкова. Лыжная акробатка с большим преимуществом стала обладательницей Кубка Европы. Кульминация успешного сезона – титул чемпионки мира по фристайлу среди юниоров, который спортсменка завоевала в итальянском Кьезе-ин-Вальмаленко.

ЯНА ЯРМОШЕВИЧ (ФРИСТАЙЛ)

Удивительные результаты демонстрирует 17-летняя Яна Ярмошевич. Несколько лет назад совсем юная спортсменка на тренировке получила серьезную травму, сломав бедро. Какое-то время девушка даже не была уверена, что сможет нормально ходить. Но долгие месяцы восстановления и реабилитации остались позади, отважная акробатка решила вновь заняться любимым делом и в нынешнем сезоне стала вице-чемпионкой Кубка Европы вслед за Снежаной Дребенковой, а также взяла «бронзу» юниорского чемпионата мира.

НИКИТА ЛОБАСТОВ (БИАТЛОН)

21-летний Никита Лобастов попал в белорусскую команду меньше года назад. В мужской сборной по биатлону, в отличие от женской, дефицит спортсменов не наблюдался. Тем не менее, на перспективу в нашу команду был приглашен юниор из России. Уже с первых стартов стало понятно, что спортсмен выгодно отличается от партнеров по сборной своей стрелковой подготовкой. В прошедшем сезоне Лобастов успел завоевать первую медаль для сборной Беларуси – он стал вице-чемпионом мира среди юниоров.



Никита Лобастов стал вице-чемпионом мира по биатлону среди юниоров Подробнее

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕК (ВЕЛОСПОРТ)

Строительство велотрека и сделанная несколько лет назад ставка на собственную молодежь начали приносить свои плоды. В прошлом году настоящий прорыв совершил 22-летний Евгений Королек. Гонщик «Минска» выиграл все главные старты года. В скрэтче он победил на домашнем этапе Кубка мира, первенствовал в общем зачете, а затем завоевал «золото» мирового первенства. В 2019 году Королек будет бороться за медали Европейских игр, а в 2020-м намерен отобраться на Олимпиаду.

СВЯТОСЛАВ ДРАНИЦКИЙ (СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА)

Громких успехов в спортивной гимнастике у белорусов не было давно. Поддержать планку достижений Виталия Щербо оказалось фактически некому. Спустя годы медалеемкой дисциплине уделили повышенное внимание, и это стало приносить свои плоды. В прошлом году Святослав Драницкий выиграл «золото» чемпионата Европы среди юниоров в опорном прыжке, что стало первым громким успехом белорусской спортивной гимнастики за последнее время.

КСТАТИ

В апреле 2017 года «АиФ» проводил аналогичный опрос. Тогда наши читатели среди наиболее перспективных молодых атлетов выделили теннисисток Веру Лапко и Арину Соболенко, биатлонистов Дарью Блашко и Антона Смольского, легкоатлетов Эльвиру Герман и Павла Селиверстова, фристайлистку Александру Романовскую. В список также попали Ирина Курочкина (вольная борьба), Надежда Макарченко (гребля на байдарках и каноэ) и Игнат Головатюк (конькобежный спорт).