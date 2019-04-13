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На матч БАТЭ – «Динамо» Брест пришли 11269 зрителей. В Борисове установлен новый рекорд посещаемости сезона
Источник материала: Партизан
Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест» в Борисове посетили 11269 зрителей.
«Борисов-Арена» вмещает 13 тысяч человек.
Таким образом, установлен новый рекорд посещаемости сезона. Прежние рекордные цифры этого года принадлежали брестскому «Динамо». На матч с «Дняпро» в Бресте пришли 9126 зрителей.
Тем временем, в матче третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (0:1). Единственный гол в игре забил хавбек брестчан Павел Нехайчик.
Таким образом, БАТЭ проиграл «Динамо» второй матч в сезоне. До этого в стартовом матче белорусского сезона борисовчане уступили в матче за Суперкубок (1:3).
Следующее противостояние «Динамо» и БАТЭ пройдет 17 августа в рамках 18 тура. Игра пройдет в Бресте.
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На матч БАТЭ – «Динамо» Брест пришли 11269 зрителей. В Борисове установлен новый рекорд посещаемости сезона
Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест» в Борисове посетили 11269 зрителей.
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