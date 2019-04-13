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В Беларуси предлагают предусмотреть наказание за попрошайничество, в том числе с помощью интернета
Источник материала: Партизан
Текст соответствующей петиции, которую планируется направить в Палату представителей, размещен на сайте
«Просим предусмотреть варианты административной ответственности за попрошайничество, а именно, активное прошение у прохожих людей денег и других материальных ценностей, являющееся для просящего основным средством дохода. Названная деятельность часто, по нашему мнению, сочетается с бродяжничеством. Нудное приставание с подобными просьбами является для нас оскорбительным» – говорится в петиции.
Интересно, что авторы впервые обращают внимание на тех, кто собирает деньги не на улицах городов, а в Интернете.
«В том числе, просим предусмотреть ответственность для лиц, занимающихся кибер-нищенством (Интернет-попрошайничество, электронное попрошайничество), направляющих иным пользователям просьбы на Интернет-ресурсах помочь деньгами для удовлетворения насущных и других потребностей (заплатить за Интернет, телефон, перевести деньги на счёт и прочее). Просим обратить внимание что такая форма активности вышеназванных лиц, по нашему мнению, способствует развитию иждивенчества, стремлению жить за счёт общества и к паразитарному существованию», – говорится в документе.
Впрочем, надо признать, что большой поддержки инициатива не имеет. Сбор подписей идет вяло.
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Текст соответствующей петиции, которую планируется направить в Палату представителей, размещен на сайте «Удобный город».
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