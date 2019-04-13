Класковский: Лукашенко сделал ошибку. Москва хорошо взяла за жабры

БЕЛСАТ . — Он в свое время, безусловно, сделал стратегическую ошибку, когда, как говорится, все яйца в одну корзину положил, а именно в корзину так называемой «братской интеграции». Теперь Москва решила краник этот закрутить, субсидии уменьшить, а вместе с тем взять союзника за горло и требовать, чтобы он лучше выполнял союзнические обязанности. И сегодня то оружие, в частности, транзитное, которое Лукашенко ранее довольно ловко использовал, сейчас уже выглядит слабым… «Москва хорошо взяла за жабры белорусского партнера, — отметил Александр Класковский в интервью. — Он в свое время, безусловно, сделал стратегическую ошибку, когда, как говорится, все яйца в одну корзину положил, а именно в корзину так называемой «братской интеграции». Теперь Москва решила краник этот закрутить, субсидии уменьшить, а вместе с тем взять союзника за горло и требовать, чтобы он лучше выполнял союзнические обязанности. И сегодня то оружие, в частности, транзитное, которое Лукашенко ранее довольно ловко использовал, сейчас уже выглядит слабым…





Хочу напомнить, что ранее Лукашенко и газовый транзит пытался перекрывать. И Москва действительно тогда отступала, шла на компромисс. Так было по крайней мере в 2010 году. Но после того, как Москва выкупила трубу, выкупила «Белтрансгаз», сейчас тем, чтобы перекрыть газовый транзит, Лукашенко уже Москву напугать не может. Кроме того, если говорить про нефть, то Россия построила нефтетранспортные системы, чтобы качать нефть напрямую без использования белорусской территории. И хоть сейчас через Беларусь идет довольно значительный объем, но он значительно меньше, чем это было несколько лет назад.









Иначе говоря, Москва постепенно ослабляет свою зависимость от Беларуси, а вот экономическая зависимость Беларуси от России, как видим, только вырастает».