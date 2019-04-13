Какой домашний питомец приносит своим хозяевам больше счастья

"В рамках Всеобщего социального опроса (General Social Survey) американские исследователи с 1972 года изучают общественные изменения внутри своей страны. В сотрудничестве с независимым Чикагским университетом каждый год они собирают данные о политических, культурных и социальных взглядах американских граждан. (...) В среднем в опросе каждый год принимают участие 1,5 - 3 тыс. человек", - отмечает журналистка Юлия Хазе.





В прошлом году в опрос впервые были включены вопросы о домашних животных, и ученые смогли проанализировать влияние наличия домашних питомцев на общее самочувствие респондентов.





"Владельцы собак в среднем в два раза чаще называли себя "очень счастливыми" в сравнении с владельцами кошек, - указывает издание. - Те, кто жили и с кошкой, и с собакой, оказались посередине шкалы уровня счастья. Люди, не имеющие домашних животных, были, согласно опросу, также счастливее, чем владельцы кошек".





"Владельцы собак чаще ищут у своих питомцев утешения в стрессовых ситуациях, они больше играют с ними и склонны к тому, чтобы рассматривать собаку как члена семьи. Такое различие указывает на более сильную социальную привязанность к домашним животным, что, в свою очередь, может способствовать лучшему самочувствию", - говорится в статье.









"Опрос также показал, что владельцы собак чаще находятся в браке, чем владельцы кошек. К тому же они чаще владеют собственными домами, а это имеет немаловажное значение для ощущения счастья", - отмечает издание.





"Это не первое исследование, доказывающее, что владельцы собак живут лучше, - указывает Хазе. - В 2016 году американские психологи пришли к выводу, что владельцы собак более довольны своей жизнью, нежели владельцы кошек. Они связали это с личностью владельцев собак, которые, по их мнению, более экстравертированы и реже страдают неврозом, чем владельцы кошек".





"Исследование 2013 года также показало, что владельцы собак проводят больше времени на свежем воздухе и более активны, что положительно влияет на их здоровье и ощущение счастья".





Таким образом, судя по научным выводам, собаки оказывают на своих хозяев более положительное воздействие, нежели кошки, заключает Die Welt.



