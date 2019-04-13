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В понедельник будет прохладно, местами дождь и мокрый снег
Источник материала: Партизан
В ближайшие сутки, 15 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-востоке страны и днем местами пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег.
Ветер будет северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от -4 до +2, а днем будет только 3-8 градусов со знаком плюс. И только на юго-западе воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, сообщает
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В ближайшие сутки, 15 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-востоке страны и днем местами пройдут небольшие дожди,...
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