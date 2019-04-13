ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В понедельник будет прохладно, местами дождь и мокрый снег

14.04.2019 16:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ближайшие сутки, 15 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-востоке страны и днем ​​местами пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-восточный, ночью умеренный, днем ​​порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -4 до +2, а днем ​​будет только 3-8 градусов со знаком плюс. И только на юго-западе воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие сутки, 15 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-востоке страны и днем ​​местами пройдут небольшие дожди,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужин за 30 минут. Для тех, кто не умеет готовить, но хочет есть вкусное и домашнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика