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Камни, дымовые шашки и слезоточивый газ: в Албании активисты устроили протест под парламентом
Источник материала: Партизан
Активисты устроили антиправительственный протест под зданием парламента. Об этом сообщает
Фото: DW
Демонстранты обвинили социалистическое правительство Эди Рама в коррупции и фальсификации результатов выборов.
Протестующие пытались прорваться к зданию парламента через полицейский кордон. Люди бросали камни и дымовые шашки в полицейских. Также они подожгли припаркованный у здания автомобиль. В свою очередь, правоохранители применили слезоточивый газ.
По данным СМИ, 15 демонстрантов и пять полицейских получили ранения. Также травмы получили журналисты.
Отмечается, протесты с требованием отставки правительства проходят в Албании в течение нескольких последних месяцев.
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Активисты устроили антиправительственный протест под зданием парламента. Об этом сообщает DW.Инцидент произошел в столице Албании Тиране.
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