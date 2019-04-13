Камни, дымовые шашки и слезоточивый газ: в Албании активисты устроили протест под парламентом

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Демонстранты обвинили социалистическое правительство Эди Рама в коррупции и фальсификации результатов выборов.





Протестующие пытались прорваться к зданию парламента через полицейский кордон. Люди бросали камни и дымовые шашки в полицейских. Также они подожгли припаркованный у здания автомобиль. В свою очередь, правоохранители применили слезоточивый газ.





По данным СМИ, 15 демонстрантов и пять полицейских получили ранения. Также травмы получили журналисты.





Отмечается, протесты с требованием отставки правительства проходят в Албании в течение нескольких последних месяцев.