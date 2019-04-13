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Очень круто. Белорусы опять попали в топ американского журнала Forbes

14.04.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два белорусских предпринимателя – Кирилл Трембовольский и Михаил Румянцев – попали в списокамериканского журнала Forbes 30 under 30.

Forbes ежегодно публикует список 30 предпринимателей, которые отметились большими достижениями до 30 лет. В списке на 2019 год оказались и два белоруса, пишет citydog.by

Кирилл Трембовольский (27 лет) создал проект Behavox, который сосредоточен на создании программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Все это для того, чтобы помогать кадровым службам в работе с персоналом. У Behavox есть офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, а еще $21 млн инвестиций.


Михаил Румянцев (29 лет) – автор проекта FriendlyData. FriendlyData занимается созданием интерфейса для работы с базами данных, способного обрабатывать и звуковые языковые запросы.

 
 
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Два белорусских предпринимателя – Кирилл Трембовольский и Михаил Румянцев – попали в списокамериканского журнала Forbes 30 under 30.
 
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