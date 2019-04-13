Очень круто. Белорусы опять попали в топ американского журнала Forbes

citydog.by Forbes ежегодно публикует список 30 предпринимателей, которые отметились большими достижениями до 30 лет. В списке на 2019 год оказались и два белоруса, пишет





Кирилл Трембовольский (27 лет) создал проект Behavox, который сосредоточен на создании программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Все это для того, чтобы помогать кадровым службам в работе с персоналом. У Behavox есть офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, а еще $21 млн инвестиций.









Михаил Румянцев (29 лет) – автор проекта FriendlyData. FriendlyData занимается созданием интерфейса для работы с базами данных, способного обрабатывать и звуковые языковые запросы.