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Нацбанк рассказал, какие продукты дорожают быстрее всего

14.04.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А какие дешевеют после конъюнктурного шока.

В Беларуси сохраняется ускоренный рост цен на продукцию, в производстве которой используются продукты зернопереработки — хлеб, муку, большинство видов круп, макароны, сообщает Нацбанк.

По данным Белстата, в марте мука пшеничная подорожала на 3,5% (с начала года — на 5,9%), хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,7% (с начала года — на 2,3%), макароны — на 2,9% (с начала года — на 4,5%).

Крупы и бобовые в марте стали дороже на 1,8%, в том числе пшено на 8,3%, гречка — на 4,6%, овсяные хлопья — на 4,8%, крупа перловая — на 4,5%.


Зато статистика зафиксировала снижение цен на мясо и мясопродукты.

— При этом относительно предыдущего месяца (февраля. — Прим. ред.) отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что свидетельствует о постепенном прекращении влияния конъюнктурного шока в отрасли животноводства, — рассказывают в Нацбанке.

Напомним, в прошлом году мясо и мясопродукты оказались в лидерах по подорожанию. Они стали дороже на 11,6%.

 
 
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А какие дешевеют после конъюнктурного шока.
 
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