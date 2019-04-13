Нацбанк рассказал, какие продукты дорожают быстрее всего

Нацбанк . В Беларуси сохраняется ускоренный рост цен на продукцию, в производстве которой используются продукты зернопереработки — хлеб, муку, большинство видов круп, макароны, сообщает





По данным Белстата, в марте мука пшеничная подорожала на 3,5% (с начала года — на 5,9%), хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,7% (с начала года — на 2,3%), макароны — на 2,9% (с начала года — на 4,5%).





Крупы и бобовые в марте стали дороже на 1,8%, в том числе пшено на 8,3%, гречка — на 4,6%, овсяные хлопья — на 4,8%, крупа перловая — на 4,5%.









Зато статистика зафиксировала снижение цен на мясо и мясопродукты.





— При этом относительно предыдущего месяца (февраля. — Прим. ред.) отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что свидетельствует о постепенном прекращении влияния конъюнктурного шока в отрасли животноводства, — рассказывают в Нацбанке.





Напомним, в прошлом году мясо и мясопродукты оказались в лидерах по подорожанию. Они стали дороже на 11,6%.