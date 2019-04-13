







"ГОРДОН" . Действующий президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, что сделает все, чтобы его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским состоялись, передает корреспондент





Порошенко отметил, что, согласно закону, дебаты должны пройти на Общественном телевидении в 20.00 19 апреля.





"Уважаемый Владимир Александрович. Завтра меня пригласили, точно так же, как и вас, в эфир на ICTV в [программу] "Свобода слова". Кажется, это 22.00 или 22.30. Завтра, уважаемый Владимир Александрович. Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты – это не страшно… Приезжайте завтра. Если у вас и завтра не получится, то я и послезавтра вас приглашаю. На дебаты", – добавил Порошенко.





Он отметил, что Зеленский сможет рассказать избирателям о своей программе.





"Отсидеться, я думаю, не должно получиться, так как это реализация права граждан… Мне кажется, что более 70% украинцев хотят услышать дебаты… Подчеркиваю, что речь уже не идет о форме, так как "стадион так стадион" закончилось. "Я прийшов – тебе нема". Но у вас будет возможность реализовать эту позицию и завтра, и послезавтра, и в среду, и в четверг, и в пятницу на Общественном телевидении во время обязательных по закону дебатов", – отметил Порошенко.









31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.





Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля. После этого глава парламентской фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что Порошенко подтвердил участие в дебатах 14 апреля, но Зеленский не хочет принимать в них участие.





Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что официальные дебаты лжны проводиться в студии Общественного телевидения.









11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко 19 апреля по телемосту в прямом эфире.





Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телемост запрещен правилами дебатов.





В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.





14 апреля Порошенко пришел на стадион "Олимпийский", Зеленский на НСК не появился.