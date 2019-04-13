Латынина: Когда нам говорят, что Ассанж – борец за свободу слова, это просто неправда. Главная миссия жизни Ассанжа – кибервосстание









"Эха Москвы" российская журналистка Юлия Латынина. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не является борцом за свободу слова, заявила в эфирероссийская журналистка Юлия Латынина.





"Редко бывало, что человек до такой степени пережил свою собственную славу и оказался не в том месте и не в то время. Представьте себе, что Ассанжа выдали бы США, скажем, девять лет назад, когда в Белом доме сидел [экс-президент США] Барак Обама, когда никто еще не вскрывал сервера DNC, когда Ассанж был всемирный герой леваков. А леваки – они же считают, что государство не должно слушать разговоры террористов, потому что это ущемляет их гражданские права, а должно вместо этого содержать своих граждан бесплатно и подтирать им сопли", – сказала Латынина.





Она добавила, что "Ассанж добровольно отсидел семь лет в эквадорском посольстве".





"И заметим, что в США ему ни при каком раскладе больше пятерки не корячилось. Потому что это не история про Ассанжа, это история про левый протест. Потому что когда нам говорят, что Ассанж – это борец за свободу слова, это просто неправда. Это не тот человек, который борется за свободу слова и разоблачает ужасные спецслужбы. Сам Ассанж лично многократно говорил, что главная миссия жизни Джулиана Ассанжа – это кибервосстание. Он борец против тоталитаризма, а квинтэссенцией этого тоталитаризма являются не кто иные, как США. Ни диктаторские режимы, которыми кишат страны третьего мира, ни фанатики религиозные – нет. Вот США. Страшнее кошки зверя нет… Поэтому в просвещенный цифровой век хакер Ассанж боролся с американским тоталитаризмом с помощью цифровой революции. Он себя считал таким цифровым Че Геварой", – продолжила Латынина.









Журналистка отметила, что "не было никакой борьбы за свободу слова и не было никакой репутации Ассанжа, которую он продал".





"Был левак, принадлежащий к этой разновидности леваков, который борется только с одной разновидностью государств – демократическими. С диктаторскими режимами и террористами они не борются. Наоборот, они считают, что цель их жизни – это помешать нормальным государствам бороться с терроризмом. Они считают, что у государства не должно быть спецслужб и армии, и собственно, с этой целью был основан WikiLeaks", – сказала Латынина.





Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. Прокуратура Швеции добивалась его экстрадиции по под рению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Ассанж свою вину отрицал и опасался, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где его могут привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов на портале WikiLeaks.





11 апреля 2019 года британские полицейские прибыли в посольство Эквадора в Лондоне после того, как эквадорские власти отозвали предоставление убежища для Ассанжа. Интернет-активист был задержан по запросу минюста США, рассматривается вопрос об экстрадиции. Основателю WikiLeaks в Штатах грозит пять лет лишения свободы.





Вестминстерский мировой суд признал Ассанжа виновным в неявке по судебной повестке и арестовал до вынесения приговора.