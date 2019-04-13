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«Отбивали» активистов у людей в штатском. Сегодня в Бресте протестовали против строительства завода

14.04.2019 16:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Бресте состоялось уже «традиционное» воскресное шествие – люди вышли на улицу, чтобы покормить голубей и таким образом высказать свой протест против стройки аккумуляторного завода «АйПауэр», пишет «Белсат». Сегодняшняя акция была более агрессивной, чем обычно.
 
Брестчане прошлись по пешеходной улице Советская, скандируя «Нет заводу!». Во время шествия силовики задержали двух человек. Люди в штатском попытались задержать еще одного активиста, однако участники шествия отбили его у милиции и окружили плотным кольцом. Как пишут naviny.by, когда колонна подошла к перекрестку улицы Советской с проспектом Машерова, несколько сотрудников ОМОНа выхватили Абляка, посадили его в машину и увезли. Также был задержан шедший рядом с Абляком молодой человек, который возмутился действиями сотрудников ОМОНа. По данным «Блесата», сегодня в Бресте задержали минимум 15 человек. 



Напомним, аккумуляторный завод под Брестом начнет работу уже в мае, но местные жители категорично против этого. 

Фото: Роман Кисляк, «Брестская газета» 

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте состоялось уже «традиционное» воскресное шествие – люди вышли на улицу, чтобы покормить голубей и таким образом высказать свой протест против стройки...
 
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