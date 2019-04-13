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«Отбивали» активистов у людей в штатском. Сегодня в Бресте протестовали против строительства завода
Источник материала: KYKY>
В Бресте состоялось уже «традиционное» воскресное шествие – люди вышли на улицу, чтобы покормить голубей и таким образом высказать свой протест против стройки аккумуляторного завода «АйПауэр», пишет «Белсат». Сегодняшняя акция была более агрессивной, чем обычно.
Фото: Роман Кисляк, «Брестская газета»
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В Бресте состоялось уже «традиционное» воскресное шествие – люди вышли на улицу, чтобы покормить голубей и таким образом высказать свой протест против стройки...
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