ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский ждет Порошенко на стадионе Киева 19 февраля

14.04.2019 17:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет своего соперника Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 февраля на НСК "Олимпийский", а в это воскресенье у стадиона проходил агитационный митинг П.Порошенко, отмечает представитель штаба В.Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко - ИФ) 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Д.Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул Д.Разумков.

Представитель штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно - закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Д.Разумков.

П.Порошенко неоднократно заявлял, что участие в телевизионных дебатах в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) является не желанием, а обязанностью кандидатов в президенты согласно закону, и выразил надежду на то, что В.Зеленский присоединится к нему для дебатов 19 апреля.

"Я точно 19-го в 20:00 буду на Общественном", - сказал П.Порошенко, добавив, что это не спортивное состязание и не шоу, а "серьезное мероприятие", в котором должны участвовать оба претендента на пост главы государства.

В свою очередь представитель избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев заявлял, что действующий глава государства прибудет на НСК "Олимпийский" для дискуссии с В.Зеленским в пятницу, 19 апреля, при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с временем предусмотренных законом официальных телевизионных дебатов в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет своего соперника Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 февраля на НСК "Олимпийский", а в это воскресенье у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото дня. В Волковыске фасад дома украсила историческая гравюра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика