Спецпосланник ООН по Сирии назвал значительными переговоры с главой сирийского МИД

Источник материала: Интерфакс

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о важности переговоров, которые состоялись у него в воскресенье с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом в Дамаске.

"У нас были очень детальные, значительные обсуждения", - цитируют западные СМИ слова Г.Педерсена, сказанные журналистам после переговоров.

"Сейчас мы говорим обо всех вопросах, так что на повестке дня - любой вопрос", - отметил он.

Спецпредставитель добавил, что позднее в воскресенье он проведет еще переговоры с сирийскими официальными лицами.

В свою очередь сирийское агентство САНА сообщало, что Г.Педерсен и В.Муаллем обсуждали усилия по продвижению политического процесса в Сирии, включая создание конституционного комитета.

Западные СМИ напоминают, что это уже третья поездка Г.Педерсена в Сирию с момента назначения его спецпосланником генсека ООН в январе этого года.