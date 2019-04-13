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Команда "МАЗ-СПОРТавто" закончила первый этап ралли Morocco Desert Challenge

14.04.2019 18:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Команда "МАЗ-СПОРТавто" закончила первый этап ралли Morocco Desert Challenge

Новый капотный МАЗ, который впервые участвует в соревнованиях такого высокого уровня, какое-то время шел первым среди грузовиков, но из-за ошибки в навигации закончил этап на 15 месте.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ". В первый день гонщики преодолели спецучасток длиной 216 км. Новый капотный МАЗ, который впервые участвует в соревнованиях такого высокого уровня, почти сразу вырвался вперед и какое-то время шел первым среди грузовиков. Но из-за плохой видимости белорусские гонщики сбились с пути, запутавшись в навигации.

В результате Сергей Вязович показал 15-е время - 3 часа 14 мин. Победителем заезда стал Мартин ван ден Бринк на Renault, приехавший раньше на 27 мин. МАЗ Алексея Вишневского финишировал на 16-м месте, отстав от партнера по команде на 2 мин. "Для нас день сложился хорошо. Большую часть трассы мы лидировали, но когда вышли на первую позицию, догнали сразу шесть джипов, которые ехали в пыли друг за другом. Ветер был попутный, пыль шла вместе с нами. В какой-то момент ошиблись в навигации и ушли в сторону: потратили около получаса, чтобы найти маршрут и вернуться на трассу.

Зато никаких проблем с машиной не возникало. Капотник приятно ведет себя на дороге. По ощущениям можем ехать быстрее, но пока привыкаем", - рассказал лидер белорусской команды Сергей Вязович. На втором этапе экипажи ожидает спецучасток длиной 402 км. Большая часть пути пройдет по пустыне Сахара, но будет много и скоростных отрезков. Ралли-рейд Morocco Desert Challenge проходит в Марокко 12-20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий - дюны, зыбучий "феш-феш" и высохшие русла рек. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.-
 

 
 
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Новый капотный МАЗ, который впервые участвует в соревнованиях такого высокого уровня, какое-то время шел первым среди грузовиков, но из-за ошибки в навигации...
 
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