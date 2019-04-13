Католики празднуют Вход Господень в Иерусалим

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Фото Белта.

Католики егодня празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное (Пальмовое) воскресенье.

В последнее воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи, верующие христиане празднуют торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне своих крестных страданий. Церковь трактует это событие как самопожертвование Сына Божьего во имя искупления грехов мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа, сообщает БЕЛТА .

В этот день более двух тысяч лет тому назад пришедшие на праздник Пасхи иудеи встретили Иисуса как мессию, пророка и великого чудотворца. Взрослые и дети пели и ликовали, устилали дорогу пальмовыми ветвями, восклицая «Осанна, сыну Давидову!». Ветви палестинской пальмы, символизирующие великую радость, теперь заменила верба, отсюда и название — Вербное воскресенье.

В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа. Перед началом службы традиционно проводится шествие вокруг храма или в самом храме. Участники хода держат в руках ветви вербы и зажженные свечи. Во время шествия поются праздничные антифоны и гимн Христу-Царю. Процессия символически представляет собой людей, вышедших навстречу Спасителю во время Входа Господня в Иерусалим.

Обычаем данного праздника является проведение специальных сессий в церковных воскресных школах. Многие члены католического сообщества и других христианских конфессий посвящают свое время в этот день изучению истории страданий Иисуса Христа, ставших причиной его смерти и его последующего воскресения.

Источник: БЕЛТА .

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