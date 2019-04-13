Магия иглы. В Горках открылась уникальная выставка вышивки – Видео

Источник материала: Горецкий вестник

Выставку вышивки, которая открылась недавно в горецком музее, можно назвать по-своему волшебной. Созданный с помощью обычной иглы и ниток на кусках ткани мир полон магического света и тихой радости — таким его видит Вера Дашенко, уже более 20 лет прикованная к постели. После случившейся когда-то беды детское увлечение вышиванием стало для женщины одной из главных радостей в жизни.

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«Благодаря таким выставкам убеждаешься, что люди с ограниченными возможностями могут иметь неограниченные способности», — признается директор музея Светлана Макеева. Широкой публике работы Веры Дашенко стали известны во многом благодаря стараниям Аллы Варавко, учительницы начальных классов в гимназии. В свое время она открыла для себя творчество Веры Николаевны и обратилась в музей с просьбой поддержать талантливую вышивальщицу.

Некоторые панно на экспозиции издалека сложно отличить от живописного полотна — настолько филигранно они выполнены. Пейзажи с мельчайшими цветовыми оттенками природы, портреты, разнообразные жанровые композиции — на выставке представлена лишь малая часть работ художницы за последние годы, говорит ее муж Анатолий Андреевич. «Столько сил она тратит на это, вышивает уже в двух очках, с большим трудом. Но это все равно приносит ей большое удовольствие», — рассказывает дочь мастерицы Елена. Увлечение Веры Николаевны находит колоссальную поддержку со стороны ее семьи: они помогают ей с оформлением полотен, поиском всех необходимых материалов.

Сегодня у Веры Дашенко юбилей. Сделать по-настоящему ценный подарок для этой необычной женщины не так трудно — просто побывайте на ее персональной выставке.