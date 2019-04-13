ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магия иглы. В Горках открылась уникальная выставка вышивки – Видео

14.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 36

 

Выставку вышивки, которая открылась недавно в горецком музее, можно назвать по-своему волшебной. Созданный с помощью обычной иглы и ниток на кусках ткани мир полон магического света и тихой радости — таким его видит Вера Дашенко, уже более 20 лет прикованная к постели. После случившейся когда-то беды детское увлечение вышиванием стало для женщины одной из главных радостей в жизни.

 

 

«Благодаря таким выставкам убеждаешься, что люди с ограниченными возможностями могут иметь неограниченные способности», — признается директор музея Светлана Макеева. Широкой публике работы Веры Дашенко стали известны во многом благодаря стараниям Аллы Варавко, учительницы начальных классов в гимназии. В свое время она открыла для себя творчество Веры Николаевны и обратилась в музей с просьбой поддержать талантливую вышивальщицу.

Некоторые панно на экспозиции издалека сложно отличить от живописного полотна — настолько филигранно они выполнены. Пейзажи с мельчайшими цветовыми  оттенками природы, портреты, разнообразные жанровые композиции — на выставке представлена лишь малая часть работ художницы за последние годы, говорит ее муж Анатолий Андреевич«Столько сил она тратит на это, вышивает уже в двух очках, с большим трудом. Но это все равно приносит ей большое удовольствие», — рассказывает дочь мастерицы Елена. Увлечение Веры Николаевны находит колоссальную поддержку со стороны ее семьи: они помогают ей с оформлением полотен, поиском всех необходимых материалов.

Сегодня у Веры Дашенко юбилей. Сделать по-настоящему ценный подарок для этой необычной женщины не так трудно — просто побывайте на ее персональной выставке.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Выставку вышивки, которая открылась недавно в горецком музее, можно назвать по-своему волшебной. Созданный с помощью обычной иглы и ниток на кусках ткани мир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кратковременные осадки ожидаются местами в Беларуси 15 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика