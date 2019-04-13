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БелЖД тестирует новый сайт

14.04.2019 18:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БелЖД запустила свой новый официальный сайт, который пока работает в тестовом режиме.


Скриншот сайта testpass1.rw.by

Разработка сайта ведется специалистами Студии Борового. Пока ресурс доступен только на русском языке, также есть версия для слабовидящих. В верхней части сайта расположены клавиши, вызывающие онлайн-табло, страницу авторизации пользователя и справку.

Ниже — блок с расписанием и поиском билетов, а также популярными маршрутами и их ценой. На главной странице ресурса также находится блок, посвященный II Европейским играм в Минске. Рядом — информация для пассажиров вроде порядка пересечения границы и правил провоза ручной клади.

Когда ресурс выйдет из стадии тестирования, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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