БелЖД тестирует новый сайт

Источник материала: Tut.by

БелЖД запустила свой новый официальный сайт , который пока работает в тестовом режиме.



Скриншот сайта testpass1.rw.by

Разработка сайта ведется специалистами Студии Борового. Пока ресурс доступен только на русском языке, также есть версия для слабовидящих. В верхней части сайта расположены клавиши, вызывающие онлайн-табло, страницу авторизации пользователя и справку.

Ниже — блок с расписанием и поиском билетов, а также популярными маршрутами и их ценой. На главной странице ресурса также находится блок, посвященный II Европейским играм в Минске. Рядом — информация для пассажиров вроде порядка пересечения границы и правил провоза ручной клади.

Когда ресурс выйдет из стадии тестирования, пока неизвестно.