Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 3-8 градусов тепла, по юго-западу Беларуси - до плюс 11 градусов.
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Кратковременные осадки ожидаются местами в Беларуси 15 апреля
14.04.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 3-8 градусов тепла, по юго-западу Беларуси - до плюс 11 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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