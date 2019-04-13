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Кратковременные осадки ожидаются местами в Беларуси 15 апреля

14.04.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кратковременные осадки ожидаются местами в Беларуси 15 апреля
Фото из открытых источников

Кратковременные осадки ожидаются местами в Беларуси 15 апреля Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
По данным синоптиков, в предстоящие сутки, 15 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку страны и днем местами пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег. Ветер ожидается северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 3-8 градусов тепла, по юго-западу Беларуси - до плюс 11 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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