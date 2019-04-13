Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион

LIGA.net с места событий. Действующий президент Петр Порошенко, который не дождался на НСК Олимпийский Владимира Зеленского для проведения дебатов, призвал своих сторонников организовано зайти на стадион, чтобы показать своему оппоненту, что он пришел. Об этом сообщаетс места событий.









"Владимира Зеленского нет (...) Он же мог подумать, что мы должны были встретиться не на площади перед стадионом, а на стадионе. Я вас приглашаю, чтобы зашли сейчас на стадион. Мы сделаем наше большое фото. Мы покажем, что мы и там его ждали", - обратился к собравшимся Порошенко. "Стадион так стадион", - добавил он.





На призыв главы государства отозвались несколько тысяч человек. Им открыли доступ на стадион.





По пути Порошенко сказал журналистам, что уверен в своей победе: "Я считаю, что это тот крест, который я, как президент и лидер украинского народа, должен нести. Я буду делать все возможное, чтобы защитить эту страну. Я уверен в своей победе".





На мероприятие также пришли нардепы Сергей Березенко Татьяна Рычкова, Татьяна Пташник, волонтер Юрий Бирюков, актер Дмитрий Чекалкин и другие.





В полиции коммуникации назвали LIGA.net предварительное число людей на стадионе: "1,5 - 2 тысячи".







