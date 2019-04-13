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Митрополит Кондрусевич впервые после операции вышел к верующим

14.04.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который 13 марта перенес операцию на позвоночнике, лично принял участие в праздновании Вербного воскресенья в Кафедральном костеле в Минске, пишет радио «Свобода».



Он приветствовал верующих и сообщил, что перенес операцию, которая хоть и прошла без осложнений, но налагает много ограничений. Со слезами на глазах архиепископ поблагодарил за поддержку и сказал, что пока не сможет присутствовать на всех богослужениях.

Несмотря на перенесенную операцию, в течение последнего месяца Тадеуш Кондрусевич активно выступал с обращениями, которые касались сноса крестов в Куропатах.

 
Теги: Минск
 
 
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который 13 марта перенес операцию на позвоночнике, лично принял участие в праздновании Вербного воскресенья в Кафедральном...
 
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