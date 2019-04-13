Митрополит Кондрусевич впервые после операции вышел к верующим









Он приветствовал верующих и сообщил, что перенес операцию, которая хоть и прошла без осложнений, но налагает много ограничений. Со слезами на глазах архиепископ поблагодарил за поддержку и сказал, что пока не сможет присутствовать на всех богослужениях.





Несмотря на перенесенную операцию, в течение последнего месяца Тадеуш Кондрусевич активно выступал с обращениями, которые касались сноса крестов в Куропатах.