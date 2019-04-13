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«Тысяча звезд-миллионеров промахивается». Тренер БАТЭ вступился за Сароку, который бьет мимо
Источник материала: Tut.by
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал
— Каков был план на игру, и довольны ли вы, как команда его выполнила?
— Мы проиграли — довольным быть нельзя. Не реализовали свои моменты: можно пенять только на себя. В таких матчах моментов много не бывает. Вязкая, контактная игра, серьезный оппонент. Надо было реализовывать свои моменты.
— Против Милевского персонально играл Симович. Почему?
— Не скажу, что он его опекал. Просто по позиции так получилось. Милевский играет «десятку», а Симович нижний опорник. Огромные математические формулы здесь не выводились. Просто был сделан выбор в пользу тех, кто вышел на поле. Двадцать человек тренируются, в любом случае кто-то не сыграет, кто-то выйдет на замену, кто-то останется вне заявки.
— Из-под Симовича был забит гол. Появилось у вас ощущение, что не хватило Яблонского, который в прошлой встрече не дал Милевскому развернуться?
— Это все настолько относительно. Если бы я знал прикуп… Вы же знаете. Если говорить про Суперкубок, то Филиповича не надо было ставить, который забил в свои ворота. Это все вопрос в воздух.
— Понимаете природу промахов Антона Сароки? (он не использовал два выгоднейших голевых момента)
— Не надо делать трагедии из этого и заострять внимание. Тысяча футболистов, тысяча звезд-миллионеров промахивается, не забивает пенальти. Тем футбол и интересен. Антон проделал хорошую работу. Самое главное, что эти моменты у него были. Он находился там, где должен был. И партнеры находили его передачами. Да, сегодня он не помог, но впереди еще длинный путь. Это лишь третий тур.
— Вам показалось, что после второго промаха он несколько поник?
— Такое бьет по психологии любого человека. Наверняка копался в себе, возникали мысли в голове. Понимает, что сделал не очень хорошо для команды. Значит, нет равнодушия — уже отрадный факт.
— В запасе не было ни одного чистого нападающего. Почему в заявку не попал Дубаич?
— У него повреждение. Буквально за два дня до игры он повредил голеностоп. Ничего серьезного, но повреждение есть.
— В БАТЭ высоко играют крайние защитники. Почему в этот раз не сработала задумка?
— То, что не сыграла, очень относительно. Это нормальная тенденция современного футбола. Просто должен быть баланс: если один атакует, то чересчур нельзя раскрываться. Но мы слишком раскрылись лишь в концовке, когда надо было спасать игру.
— Многие тренеры выступают за расширение скамейки запасных. Как вы относитесь к этому?
— Чтобы расширить заявку, сначала нужно сделать скамейки на стадионах — на некоторых мест и на 16 не хватает. У нас полчемпионата на Маяковке играет, а вы про 23 человека в заявке говорите…
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал домашнее поражение от брестского «Динамо» в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.
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