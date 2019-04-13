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МАЗы в африканском ралли-рейде. Ехали быстро, но заблудились
Источник материала: Tut.by
Белорусские гонщики относительно благополучно завершили первый этап ралли-рейда Morocco Desert Challenge. Несмотря на скромные позиции (во второй десятке), «красные зубры» проиграли лидерам меньше получаса и смогут отыграть их в следующие дни. А на первом отрезке они и вовсе лидировали, рассказали AUTO.TUT.BY в команде «МАЗ-СПОРТавто».
В первый день гонщики преодолели спецучасток длиной 216 км. Капотный МАЗ почти сразу вырвался вперед и какое-то время шел первым среди грузовиков. Но перестарался: догнал колонну джипов, которые создавали столб пыли. Из-за плохой видимости белорусы сбились с пути, запутавшись в навигации.
В результате Сергей Вязович показал 15-е время — 3 часа 14 минут. Победителем заезда стал Мартин ван ден Бринк на Renault, приехавший раньше на 27 минут. МАЗ Алексея Вишневского финишировал на 16-м месте, отстав от партнера по команде на 2 минуты.
«Для нас день сложился хорошо. Большую часть трассы мы лидировали. Но когда вышли на первую позицию, догнали сразу шесть джипов, которые ехали в пыли друг за другом. Ветер был попутный, пыль шла вместе с нами. В какой-то момент ошиблись в навигации и ушли в сторону: потратили около получаса, чтобы найти маршрут и вернуться на трассу. Зато никаких проблем с машиной не возникало. Капотник приятно ведет себя на дороге. По ощущениям можем ехать быстрее, но пока привыкаем», — поделился впечатлениями глава команды Сергей Вязович.
На втором этапе экипажи ожидает спецучасток длиной 402 км. Большая часть пути пройдет по пустыне Сахара, но также будет много скоростных отрезков.
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Белорусская команда МАЗ-СПОРТавто впервые приняла участие в африканском ралли-рейде Morocco Desert Challenge. В этой гонке выступила и новинка - капотный гоночный грузовик.
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