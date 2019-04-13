«Приехать сюда и сыграть отважно против БАТЭ». Тренер брестского «Динамо» - о победе над борисвовчанами

Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка на пресс-конференции после матча с БАТЭ, где его команда победила с минимальным счетом, рассказал о плане на игру, лидерах команды, работой Артема Милевского и странном судействе. Его слова приводит корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Какой у команды был план на игру, и все ли указания выполнили игроки?

Нашей задачей было приехать сюда и сыграть отважно против БАТЭ. Не стоять сзади, не ставить «автобус». Это наше главное задание: активно играть вперед.

— В заявку на матч не попал Гутор. Что с ним случилось?

Гутор не был готов на сто процентов. Он еще не очень хорошо себя чувствовал. Сегодня с утра сказал, что в воротах будет Паша Павлюченко. У нас сейчас два хороших вратаря. Гутор — голкипер сборной. Павлюченко — голкипер «молодежки». У меня нет проблем на этой позиции.

— Против Милевского активно играл Симович. Были к этому готовы?

Так все обращают большое внимание на Милевского. Я был очень зол, потому что номер 27 {Номер Слободана Симовича, игрока БАТЭ} совершил на нем несколько тактических фолов, но не получил карточку. Мы хотим играть в футбол. То же самое, как я поставил игрока держать Стасевича 90 минут. Именно такие игроки делают футбол спектаклем, таких нужно охранять. Но когда семь-восемь фолов на одном игроке — и нет карточки…

— Довольны, как сыграл Милевский?

— Да-да, я доволен игрой Артема.

— Считается, что лидер команды — Артем Милевский. Вам не кажется, что эта мысль несколько несправедлива, ведь есть и Павел Нехайчик?

— У меня нет одного лидера команды. Каждый игрок — лидер команды. У меня 22 игрока — и к каждому у меня одинаковое отношение. Нехайчик сделал сегодня свою работу.

Фамейе сегодня здорово сыграл: вышел со скамейки и имел две хорошие возможности. Артем Милевский — большой игрок, ребята его очень уважают. Но Веретило работает супер, Нехайчик — супер. Дуарте, Кисляк.