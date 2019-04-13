У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

Источник материала: Интерфакс

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба В.Зеленского по вопросам хода избирательной кампании, эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков.

Он указал, что по этому вопросу есть разные позиции у различных юристов и политических сил, и подчеркнул, что в таких вопросах нужно исходить из законности принятия таких решений и политической целесообразности.

"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока еще это рано обсуждать", - считает Д.Разумков.

Как написал в своей статье в субботу заместитель главного редактора еженедельника "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) Сергей Рахманин, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады могут принять при помощи киевского Окружного административного суда.

В своей статье "Досрочные парламентские выборы - мифы и реалии" в субботнем номере еженедельника С.Рахманин написал, что 6 марта текущего года данный орган официально потребовал от Верховной Рады подтвердить информацию о наличии коалиции. Как следует из официального заявления пресс-службы Окружного административного суда Киева, "суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

Это сделано в рамках рассмотрения иска народного депутата Андрея Деркача (внефракционный), который обратился в ОАС столицы по поводу бездействия координаторов коалиции, не обеспечивших внесение кандидатуры министра здравоохранения. "Прежде чем установить степень ответственности кураторов большинства, суд пожелал необходимым установить сам факт существования коалиции. Как следует из приведенного выше заявления пресс-службы киевского ОАС, суд обязал подать необходимые документы (либо письменные объяснения невозможности предоставления суду истребованных доказательств) до 12 марта", - отмечает С.Рахманин. Документы, его по информации, предоставлены не были, объяснения - тоже.

Автор подчеркивает, что если соответствующие документы не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 года 30 дней, отведенных на формирование новой, которые истекли в конце марта. "Следовательно, у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия Рады сразу после принятия присяги", - отмечает автор статьи.

По его мнению, в планах команды кандидата в президенты Владимира Зеленского может значиться и шантаж Верховной Рады, наравне с ее роспуском - принуждение к сотрудничеству посредством угрозы досрочных выборов. "В частности, в плане действий В.Зеленского в случае победы значится "секретный план" для Рады", - указал С.Рахманин.

"Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещает использовать другие варианты, "которые многих удивят", - добавил С.Рахманин.