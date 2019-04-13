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В Эстонию на усиление боевой группы НАТО прибыли британские военные вертолеты Wildcat

14.04.2019 18:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На усиление дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО прибыли четыре многоцелевых британских вертолета AW159 Wildcat, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

"Главная задача вертолетов - оказание поддержки боевой группе союзников, несущих службу в военном городке Тапа (Tapa)", - сказали в пресс-службе. Вертолетная группа будет работать в тесном сотрудничестве с силами обороны Эстонии, "вертолеты примут участие в учениях Kevadtorm (Весенний шторм)", сообщили в ведомстве.

Согласно плану, они будут находиться в Эстонии до конца мая. К прибывшему в субботу отряду британских вертолетов во второй половине апреля присоединятся пять наступательных вертолетов Apache.

Вертолеты будут дислоцированы на авиабазе Эмари (Amari). Они входят в 661-й эскадрилью авиакорпуса сухопутных войск Великобритании. Они приписаны к расположенной в Сомерсете (Somerset) Йоувилтенской (Yeovilton) авиабазе королевских морских сил.

Великобритания впервые направила вертолеты типа Wildcat для поддержки боевой группы НАТО весной прошлого года. Сейчас в составе этой группы насчитывается свыше 1000 военнослужащих, большинство из них - военные британского королевского гусарского полка.

Вертолеты AW159 Wildcat многоцелевого назначения производит итальянская авиастроительная компания Augusta Westland, которая сейчас входит в концерн Leonardo. Вертолет предназначен в первую очередь для осуществления наступательных и разведывательных полетов.

 
 
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На усиление дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО прибыли четыре многоцелевых британских вертолета AW159 Wildcat, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в...
 
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