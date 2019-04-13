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Украинский премьер заявил о готовности принять участие в парламентских выборах

14.04.2019 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о своей готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным.

"Я к выборам готов. Я понимаю, что выборы будут в 2019 году. На месяц раньше или на месяц позже - это не имеет такого большого значения", - сказал премьер в воскресенье вечером в эфире ICTV, отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность объявления досрочных парламентских выборов в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Он выразил мнение о том, что период между президентскими и парламентскими выборами следует использовать для "изменения системы".

"Если этого не произойдет, то мы наступим на те же грабли, на которые наступали уже не один раз. Надо менять систему, чтобы эта система приводила новых людей, и эти новые люди меняли ситуацию и жизнь в стране", - сказал премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли его слова о готовности к выборам то, что он пойдет на выборы со своей политической силой, В.Гройсман сказал: "Я никогда не скрывал того, что я буду принимать участие в парламентской кампании, так как считаю, что ещё очень много надо сделать, и для этого необходимо разумное большинство, разумная коалиция в украинском парламенте".

Очередные парламентские выборы на Украине должны пройти 27 октября 2019 года.

 
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о своей готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным.
 
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