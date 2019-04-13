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Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

14.04.2019 19:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко высказал уверенность в том, что сразу после второго тура выборов главы Украинского государства состоится освобождение заложников.

"Мы твердо подчеркнули, что сразу после завершения второго тура выборов мы сохраним нормандский формат на наивысшем уровне. И должен быть обеспечен прорыв и относительно освобождения заложников - здесь я не имею никаких сомнений, что это произойдет сразу после выборов в краткий срок", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что Украина имеет инструменты, чтобы обеспечить устойчивое прекращение огня, которое должно начаться с 18 апреля.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко высказал уверенность в том, что сразу после второго тура выборов главы Украинского государства состоится освобождение...
 
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