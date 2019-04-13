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Гандболисты сборной Беларуси проиграли дома Чехии в квалификации ЧЕ-2020

14.04.2019 20:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы — 2020. 14 апреля команда Юрия Шевцова на площадке Дворца спорта «Уручье» в Минске проиграла Чехии, которую несколько дней назад победила в гостях.


Фото: Пресс-служба БФГ

Беларусь — Чехия — 24:26 (12:13).

Мячи у сборной Беларуси забрасывали Максим Баранов (5), Артем Королек (3), Борис Пуховский (3), Андрей Юринок (3), Вадим Гайдученко (2), Сергей Шилович (2), Никита Вайлупов (2), Вячеслав Бохан (1), Иван Бровко (1), Юрий Лукьянчук (1), Дмитрий Никуленков (1).

У чехов самым результативным стал Станислав Кашпарек, забросивший 8 мячей.

До 4-й минуты второго тайма белорусы были в роли догоняющих, пока Вадим Гайдученко не вывел-таки хозяев вперед. После чего на протяжении 15 минут лидировали уже белорусы. Однако на 19-й минуте чехи вернули себе инициативу, а позже еще и создали задел в два мяча, который сберегли до конца матча.

Поражение с разницей в два мяча может негативно отразиться на итоговой турнирной позиции команды Юрия Шевцова в случае равенства очков с чехами, потому что в гостях белорусы победили с перевесом всего в один гол.

Турнирное положение в группе 5:

1. Босния и Герцеговина — 6 очков (4 игры)

2. Чехия — 6 (4)

3. Беларусь — 4 (4)

4. Финляндия — 0 (4).

Оставшиеся матчи:

12−13 июня

Финляндия — Чехия, Босния и Герцеговина — Беларусь.

16 июня

Чехия — Босния и Герцеговина, Беларусь — Финляндия.

Белорусские гандболисты стартовали в отборочном турнире ЧЕ-2020 с домашнего поражения от команды Боснии и Герцеговины — 29:30, затем в гостях обыграли сборную Финляндии — 27:20 и победили на выезде Чехию — 31:30.

Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.

Хозяева ЧЕ (Австрия, Швеция и Норвегия), а также полномочные чемпионы Европы испанцы автоматически получили пропуска на континентальный форум. За оставшиеся 20 путевок поспорят 32 сборные. На еврофорум выходят по 2 сильнейшие команды каждой из 8 отборочных групп, а также 4 лучшие сборные из тех, кто займет третьи места.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 26 января 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы - 2020.
 
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